Sestri: “Solinas prenda le distanze dalle parole del suo consigliere”

È trascorso un giorno e ancora attendiamo dal Sindaco Solinas una parola, una nota, una presa di posizione chiara sulle dichiarazioni pubblicate sui social da un suo consigliere, secondo il quale il femminicidio non esiste.

Di fronte a parole tanto gravi non è possibile restare in silenzio. Non si tratta di una semplice opinione personale quando a pronunciarla è un rappresentante delle istituzioni. Quelle parole offendono la memoria delle tante donne vittime della violenza dei propri compagni o mariti.

Oltre a colpire i figli rimasti orfani delle proprie madri e delle famiglie che ogni giorno devono fare i conti con le conseguenze di questa mattanza senza fine.

Chi ricopre una carica pubblica ha una responsabilità ancora maggiore: ha il dovere di usare le parole con consapevolezza e di contribuire a costruire una cultura del rispetto e del contrasto alla violenza maschile contro le donne, non di alimentare negazioni.

Per questo chiediamo al Sindaco Solinas di prendere pubblicamente le distanze dalle dichiarazioni del suo consigliere. Attendiamo una nota, una parola chiara che rinneghi e condanni quelle affermazioni, anche nel rispetto di una legge dello Stato che, approvata all’unanimità, ha istituito il reato di femminicidio.

Il silenzio, dopo un giorno di attesa, pesa come un macigno.

Il Sindaco rappresenta l’istituzione e ha il dovere di dare un segnale preciso: la violenza contro le donne non si nega e non si minimizza. Si combatte con la legge, la prevenzione, l’educazione e la tutela delle donne.