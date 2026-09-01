Sestri: morto Luigi Milanta, il Re di Portobello; già celebrato in vita con una targa

E’ morto a Sestri Levante Luigi Milanta, 94 anni, il “re di Portobello”. Era soprannominato “Chinze”, numero di una cabina dei bagni dove lavorava da ragazzo. Era poi diventato un ormeggiatore quando in porto a Sestri arrivavano navi con carichi di ferro destinato alla ‘tubifera’ o dalla Fit partivano i tubi. Chinze era poi diventato pescatore professionista e andava per mare con la sua lampara. Era testimone della vita di Sestri e personaggio conosciutissimo; tanto che, quando era ancora in vita, gli era stata dedicata una targa.