Samp, un ritorno tra i pali: ufficiale Samuele Massolo

Dopo le esperienze con Sanremese, Virtus Entella, Sanbenedette, Fermata e Palermo, il portiere ha proseguito la propria carriera mettendosi in evidenza per affidabilità e personalità, fino ad approdare al L.R. Vicenza

Dall’U.C.Sampdoria

L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal L.R. Vicenza i diritti sulle prestazioni sportive del calciatore Samuele Massolo (nato a La Spezia il 4 maggio 1996). Il portiere ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028 (con opzione/obbligo per rinnovo condizionato fino al 30 giugno 2029).

Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile blucerchiato, Massolo ha completato alla Sampdoria una parte importante del proprio percorso formativo, maturando le prime esperienze tra i professionisti e costruendo le basi di una carriera che lo ha portato a vestire diverse maglie nel calcio italiano.

Dopo le esperienze con Sanremese, Virtus Entella, Sanbenedette, Fermata e Palermo, il portiere ha proseguito la propria carriera mettendosi in evidenza per affidabilità e personalità, fino ad approdare al L.R. Vicenza. In biancorosso ha consolidato la propria esperienza, confermandosi estremo difensore sicuro quando è stato chiamato in causa.

Portiere moderno, reattivo tra i pali e nelle uscite, Massolo abbina qualità tecniche e personalità alla capacità di leggere le situazioni di gioco e di partecipare alla costruzione dalla propria area. Le esperienze maturate nel corso della carriera gli hanno inoltre permesso di sviluppare una preziosa conoscenza del campionato e delle sue dinamiche.