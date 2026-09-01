Samp, per la destra c’è Mbabu

Dall’U.C.Sampdoria

L’UC Sampdoria comunica l’ingaggio del calciatore Melingo Kevin Mbabu (nato a Chêne-Bougeries, Svizzera, il 19 aprile 1995). Il difensore svizzero ha firmato un contratto valido fino al 30 giugno 2028.

Cresciuto nel settore giovanile del Servette, Mbabu ha esordito da professionista in Svizzera prima di trasferirsi in Inghilterra per vestire la maglia del Newcastle United. Al ritorno in patria, ha indossato la maglia degli Young Boys, affermandosi come figura chiave del calcio svizzero e contribuendo alla conquista di importanti trofei nazionali da parte del club.

La sua carriera è proseguita nella Bundesliga con il Wolfsburg, dove ha consolidato la sua esperienza internazionale, prima di passare al Fulham, squadra della Premier League. Nel corso della sua carriera ha anche disputato importanti competizioni europee, accumulando una notevole esperienza, tra l’altro in Champions League. A livello internazionale, Mbabu ha scelto di rappresentare la Svizzera, totalizzando 25 presenze con la nazionale maggiore.

Difensore fisicamente robusto e dinamico, Mbabu unisce forza fisica, velocità e spiccate doti atletiche. È un giocatore versatile, capace di coniugare le sue qualità difensive con spunti offensivi.