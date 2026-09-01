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Risposta del Comune a interrogazione|
Rapallo: “Via Betti dissestata, ma non è prevista l’asfaltatura”
Da Andrea Carannante, capogruppo consigliare in Rapallo
Dopo Santa Maria del Campo, anche Via Betti si prepara a vivere una lunga stagione di strada pericolosa, dissestata e con una segnaletica assolutamente insufficiente. E viene da chiedersi: l’Amministrazione aspetta forse che ci scappi il morto prima di intervenire?
Perché la situazione degli asfalti a Rapallo è sotto gli occhi di tutti: strade disastrate, buche, avvallamenti e manutenzione che arriva sempre quando ormai il problema è diventato emergenza. E su Via Betti abbiamo presentato un’interrogazione proprio per denunciare le condizioni della strada.
La risposta dell’Amministrazione è semplicemente sconcertante: riconosce il problema, ma comunica che non sono previste nella programmazione dell’Ente particolari opere di asfaltatura per Via Betti. Quindi il messaggio ai cittadini è chiaro: aspettate.
Aspettate che la strada peggiori. Aspettate che la situazione diventi ancora più pericolosa.
Aspettate che qualcuno si faccia male. Questo è il metodo dell’Amministrazione Ricci: si interviene quando il problema è ormai esploso, invece di prevenirlo. L’Assessorato ai Lavori Pubblici e quello alla Viabilità dovrebbero occuparsi della sicurezza delle strade prima, non dopo che succede qualcosa. Rapallo non può continuare ad avere strade pericolose e poi assistere a risposte burocratiche che dicono, semplicemente, che non c’è nulla in programma.
Quanto dovranno aspettare ancora i cittadini? E soprattutto: quanto dovremo aspettare prima che questa Amministrazione capisca che la sicurezza stradale non è un optional?