Norton Cuffy lascia il Genoa, in arrivo Woyo Coulibaly dal Leicester

Norton Cuffy lascia il Genoa e si prepara a tornare in Inghilterra. L’esterno destro, nonostante l’interesse del Venezia emerso nella serata di ieri, è destinato a rinforzare l’Hull City, club che ha iniziato il campionato inglese con 2 vittorie.

Il Genoa si prepara così ad accogliere Woyo Coulibaly, classe 1999 di nazionalità maliana, in arrivo dal Leicester. Un’operazione che porta in rossoblu un giocatore duttile, capace di ricoprire sia il ruolo di terzino destro sia quello di terzino sinistro.

Coulibaly conosce già il calcio italiano grazie alle esperienze maturate con Parma e Sassuolo. Con il club emiliano ha disputato 88 partite, segnando 1 gol, mentre con i neroverdi ha collezionato 21 gare. Più limitata, invece, la sua esperienza con il Leicester, dove in carriera ha totalizzato 6 presenze.