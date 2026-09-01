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Visite guidate e concerti della Felice Romani|
Moneglia: un grande settembre tra visite guidate, musica e tradizione
Dalla Pro Loco di Moneglia
Un mese ricco di appuntamenti a Moneglia, tra iniziative per famiglie, concerti, sagre, visite guidate e celebrazioni religiose. Il calendario della Pro Loco propone eventi fino a ottobre, con appuntamenti dedicati anche alla cultura, all’ambiente e alla scoperta del territorio.
Martedì 1 settembre, alle 21.15, visita guidata di Moneglia a cura di LabTer Tigullio, con partenza dal Comune.
Mercoledì 2, alle 11, Acqua Gym davanti ai Bagni Monilia.
Venerdì 4 alle 11 torna l’Acqua Gym; alle 21 spettacolo per bambini in piazza Mons. Giussani (già piazza Poste), mentre alle 22, in piazza XX Settembre, è in programma “Street Live”, tributo a Louis.
Sabato 5 alle 17 mercatino dell’Agricoltura e dell’Artigianato in corso L. Longhi, alle 19 Sagra delle trenette al pesto a Borgo Ponente e alle 21.15 concerto dell’associazione Felice Romani all’Oratorio dei Disciplinanti.
Domenica 6 Festa patronale di San Saturnino.
Martedì 8, alle 21.15, nuova visita guidata di Moneglia a cura di LabTer Tigullio.
Giovedì 10 alle 21, Festalinsieme San. Croce, con la “Supertombolissima” in piazzale Santa Croce. Venerdì 11, alle 20, cena insieme con giochi.
Sabato 12 si apre la mostra di Quilting nella Sala del Consiglio; alle 13.45 ultima partenza del battello per Portofino, su prenotazione, e alle 21 serata musicale con Slowband in piazzale Santa Croce.
Domenica 13 prosegue la mostra di Quilting e alle 19 Festalinsieme San. Croce con “Lancirossa” delle Opere Parrocchiali.
Lunedì 14 ancora Quilting in Sala del Consiglio, quindi la celebrazione solenne di Santa Croce alle 8, la processione alle 21 e, alle 23.15, lo spettacolo pirotecnico.
Venerdì 18 “Puliamo il mondo”, iniziativa curata da Legambiente, LabTer Tigullio e Comune di Moneglia, con la pulizia della spiaggia.
Sabato 19 alle 17.30, in Sala del Consiglio, presentazione del libro Una prof al Rischiatutto di Gabriella Mondello; alle 21.15 concerto dell’associazione Felice Romani all’Oratorio dei Disciplinanti.
Sabato 26, alle 21.15, nuovo concerto all’Oratorio dei Disciplinanti.
Domenica 27, alle 15.30, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, visita guidata al centro di Moneglia a cura di LabTer Tigullio, con partenza dal Comune.
Il programma prosegue a ottobre: sabato 3 alle 9.30 escursione a Punta Moneglia con LabTer Tigullio e alle 21.15 concerto dell’associazione Felice Romani. Sabato 10, alle 21.15, nuovo concerto all’Oratorio dei Disciplinanti.