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Camogli: sostituito il dosso, eccessivamente alto, in via Ruffini

1 settembre 2026 | 11:58
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di Redazione

Redazione

Camogli: sostituito il dosso, eccessivamente alto, in via Ruffini
Nelle foto com'è e com'era

A Camogli è stato sostituito stamattina il dissuasore di velocità posizionato in via Ruffini, nell’asse centrale della città, il giugno scorso. L’eccessiva altezza, che faceva sobbalzare in modo marcato, aveva provocato lamentele ma anche preoccupazione da parte di alcuni soccorritori delle pubbliche assistenze locali. In caso di soccorso passarvi sopra avrebbe provocato dolore alla persona trasportata.

Nelle foto (di Consuelo Pallavicini) com’è e com’era