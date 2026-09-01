Camogli: sostituito il dosso, eccessivamente alto, in via Ruffini

A Camogli è stato sostituito stamattina il dissuasore di velocità posizionato in via Ruffini, nell’asse centrale della città, il giugno scorso. L’eccessiva altezza, che faceva sobbalzare in modo marcato, aveva provocato lamentele ma anche preoccupazione da parte di alcuni soccorritori delle pubbliche assistenze locali. In caso di soccorso passarvi sopra avrebbe provocato dolore alla persona trasportata.