Sestri: “Sì allo sviluppo di Fincantieri, ma la viabilità alternativa resta un’incognita”

Occorre essere chiari e dire la verità. In consiglio comunale abbiamo adottato una delibera che consente la realizzazione di interventi sul demanio marittimo che senza la dichiarazione di rilevante interesse pubblico non sarebbe stata possibile. Era doveroso e giusto farlo ed è arrivato un responsabile voto favorevole unanime. Spiace aver deluso il sindaco, ma l’opposizione, nonostante l’atteggiamento sprezzante della maggioranza, ha fatto il possibile, non senza sacrifici personali e professionali, per partecipare alla seduta e ha garantito il proprio serio contributo.