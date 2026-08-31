Sestri: mamma e figlia (8 mesi) ferite in modo lieve in autostrada

Oggi alle 12.46 nel tratta di autostrada compresa tra Sestri Levante e Deiva Marina, in un incidente è stata coinvolta un’auto con a bordo una mamma e la figlia di otto mesi. Entrambe sono state trasportate in codice giallo al pronto soccorso di Lavagna dai militi della Croce Verde di Sestri Levante e della Croce Rossa di Riva Trigoso. Una terza persona a bordo, la nonna della bimba, è rimasta illesa. Inizialmente era stato diagnosticato un codice rosso per dinamica. Sul posto dell’incidente,tra un’auto e un tir, anche il medico del 118, i vigili del fuoco di Chiavari e la polizia stradale di Sampierdarena per ricostruire la dinamica dell’incidente ed accertare eventuali responsabilità. Traffico bloccato durante soccorsi e rimozione mezzi; ha ripreso regolarmente dopo che le maestranze di Autostrade hanno bonificato la carreggiata.