Sestri: “Ampliamento a mare Fincantieri, voto favorevole ma intesa al ribasso”

Dal gruppo consigliare Progresso per Sestri

Questa mattina il Gruppo consiliare Progresso per Sestri ha partecipato alla seduta del Consiglio Comunale convocata alle 8.30, assumendosi fino in fondo la propria responsabilità nei confronti dei cittadini di Sestri Levante. La pratica discussa riguarda una questione che consideriamo strategica per il futuro della nostra città: il lavoro e l’occupazione.

Su questo non abbiamo avuto esitazioni. Abbiamo votato favorevolmente alla pratica per consentire lo sviluppo delle attività del cantiere e, di conseguenza, creare nuove opportunità di lavoro. Il nostro è stato un sì al lavoro e un sì all’occupazione. Ma non è stato un sì al clamoroso fallimento dell’Amministrazione Solinas e al suo protocollo d’intesa al ribasso.

Di quanto era stato promesso, nulla è stato ottenuto e portato come risultato concreto per la frazione dal Sindaco. Oggi la strada alternativa è ancora più necessaria e non può essere ulteriormente rinviata. Dal protocollo non è arrivato alcun passo avanti e non esiste ancora un percorso concreto per reperire i milioni di euro necessari alla sua realizzazione.

Ad oggi, il Sindaco Solinas non è in grado di assumere alcun impegno concreto per garantire la realizzazione della strada. Ha perso tre anni di tempo senza compiere passi avanti reali e senza avere un’idea concreta su come reperire i 15 milioni di euro necessari. Ha rivendicato come un grande successo i 40 parcheggi che, non si sa quando, verranno assegnati al Comune, senza però dire che su quei parcheggi, prima della frana tuttora non del tutto risolta, esisteva già un accordo che ne consentiva l’uso pubblico e che, già oggi, vengono utilizzati. Basta passare nel fine settimana per vedere le auto di chi viene al mare parcheggiate in quell’area.

E soprattutto ha omesso di dire di aver fallito clamorosamente nel portare avanti, nell’area della bocciofila, il parcheggio in struttura più volte annunciato. Un intervento che avrebbe potuto incidere sensibilmente sulla carenza di parcheggi della frazione. Di fronte a un bilancio così magro emerge con chiarezza la mancanza di capacità politica di un’Amministrazione che, ancora una volta, ha dimostrato di non essere in grado di incidere concretamente sul miglioramento della vita dei cittadini che amministra.

Per questo il nostro voto favorevole non rappresenta una cambiale in bianco. Al contrario, da oggi saremo ancora più vigili e determinati nel chiedere fatti a un’Amministrazione che pretende di considerare risolto un problema semplicemente perché ha approvato un atto.

I problemi non si risolvono con i protocolli, ma con le risorse, i progetti e le opere. E sulla strada alternativa, ad oggi, tutto questo ancora non c’è.