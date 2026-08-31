Sestri: “Alla scoperta della posidonia nella Baia del Silenzio:”

Da ufficio stampa Comune di Sestri Levante

Alla scoperta della Posidonia nella Baia del Silenzio: torna l’attività di educazione ambientale del LabTer Tigullio

Giovedì 3 settembre un’immersione guidata con maschera e boccaglio per conoscere da vicino uno degli habitat più preziosi del Mediterraneo

Proseguono le attività di educazione ambientale promosse dal Comune di Sestri Levante attraverso il LabTer Tigullio e il MuSel – Museo Archeologico e della Città.

Giovedì 3 settembre, a partire dalle ore 9, torna nella Baia del Silenzio l’appuntamento dedicato alla scoperta dell’ambiente marino e, in particolare, delle praterie di Posidonia oceanica. Muniti di maschera, boccaglio e pinne e accompagnati da una guida ambientale esperta di biologia marina, grandi e piccoli potranno osservare da vicino un mondo popolato da pesci, invertebrati e piante.

Si tratta di un’attività che il LabTer Tigullio, Centro di Educazione Ambientale di riferimento per il Tigullio Orientale, insieme al Comune di Sestri Levante, propone ormai da anni a scuole e cittadini, con l’obiettivo di far conoscere direttamente un habitat tanto importante quanto fragile e promuoverne una fruizione corretta e consapevole.

La Baia del Silenzio rappresenta, da questo punto di vista, un contesto particolarmente prezioso: già a meno di due metri di profondità è possibile incontrare castagnole, donzelle e saraghi, ma anche stelle marine, cetrioli di mare e numerose altre specie. Per ricchezza di biodiversità, colori e forme, un’immersione in questi ambienti ha poco da invidiare ai mari tropicali.

L’iniziativa rientra nelle politiche ambientali del Comune di Sestri Levante dedicate alla valorizzazione e alla tutela del territorio e alla promozione della Bandiera Blu. L’appuntamento fa inoltre parte delle iniziative curate da Palazzo Fascie insieme al LabTer Tigullio, al MuSel – Museo Archeologico e della Città e al Sistema Bibliotecario Urbano.

La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria all’Ufficio Informazioni Turistiche Tel.0185 478530 – mail iat@mediaterraneo.it.