Santo Stefano d’Aveto: il calendario delle iniziative

Prosegue anche nel mese di settembre il calendario di appuntamenti a Santo Stefano d’Aveto, con un programma che dal 2 al 13 settembre 2026 propone iniziative dedicate allo sport, alla natura, alle tradizioni locali, alla musica e alla valorizzazione dei prodotti del territorio. Il programma si apre mercoledì 2 settembre con il mercato settimanale nel Capoluogo, che sarà anche l’ultimo mercato della stagione, e con la commemorazione del Carabiniere Albino Badinelli, alle ore 11.00 presso la lapide al cimitero. Venerdì 4 settembre, spazio all’Aperirally a Montesanto La Villa, mentre nel fine settimana del 5 e 6 settembre Santo Stefano d’Aveto sarà protagonista con il 10° Rally Val d’Aveto, organizzato dal Gruppo Sportivo di Allegrezze, che interesserà le strade provinciali e comunali del territorio. La giornata di sabato 5 settembre propone inoltre l’Escursione nel Parco dell’Aveto: il Monte Penna e il suo laghetto, oltre all’Escursione con Giuseppe Maggiolo.

Domenica 6 settembre sarà una giornata particolarmente ricca di appuntamenti, con le escursioni

accompagnate da Giuseppe Maggiolo, Michele Picco e Gian Luca Bellisomi. Nel Parco degli Alpini

torna inoltre Arte e Gusto, il mercatino dedicato ai prodotti a km 0. A Gavadi è in programma la Festa patronale in onore della Madonna della Pace.

Il calendario prosegue venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 settembre con un importante appuntamento dedicato alle due ruote: la Gara nazionale del Superenduro MTB e E-MTB, organizzata dall’ASD Freeridetigullio, con eventi nel Capoluogo.

Sabato 12 settembre sono inoltre in programma la Raccolta straordinaria di sangue nel Capoluogo, il RokkaRaduno, appuntamento dedicato all’arrampicata al Prato della Rocca, e il concerto Maps 2026 – Giovine Orchestra Genovese, alla Cappelletta di Amborzasco.

La giornata di domenica 13 settembre sarà dedicata alle tradizioni e ai sapori della Val d’Aveto con la Sagra del fungo e della patata quarantina, organizzata da ATS Casun sutta a Penna, a Casoni

d’Amborzasco. Non mancheranno le escursioni con Giuseppe Maggiolo e Gian Luca Bellisomi, oltre al Coaching in Natura con Tiziana, alle Casermette del Penna.

Nei fine settimana sarà inoltre possibile approfittare dell’apertura della seggiovia di Rocca d’Aveto, che conduce al Prato della Cipolla, e del rifugio, per vivere la montagna e il paesaggio della Val d’Avetoanche attraverso le attività all’aria aperta.