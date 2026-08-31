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Il 12 e 13 settembre a partire dalle ore 9.00

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Attualità
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‘Santa’: corso per aspiranti soccorritori alla Croce Rossa

31 agosto 2026 | 06:28
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di Comunicato Stampa

Comunicato Stampa

&#8216;Santa&#8217;: corso per aspiranti soccorritori alla Croce Rossa

Da Comunicazione Croce Rossa Italiana – Comitato di Santa Margherita Ligure

Nuovo corso di formazione per aspiranti volontari organizzato dalla Croce Rossa Italiana – Comitato di Santa Margherita Ligure, che comprende anche le unità territoriali di Rapallo e Camogli.

Il corso si terrà il 12 e 13 settembre 2026 a partire dalle ore 9.00 presso la nostra sede di Santa Margherita Ligure in Corso Matteotti 77.

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione per chi desidera mettersi in gioco e dare il proprio contributo alla comunità locale. Le iscrizioni sono aperte e ci si può registrare online tramite il portale gaia.cri.it.

Per ulteriori informazioni tel: 0185 284645,  334 7526609, santamargheritaligure@cri.it