‘Santa’: corso per aspiranti soccorritori alla Croce Rossa

Nuovo corso di formazione per aspiranti volontari organizzato dalla Croce Rossa Italiana – Comitato di Santa Margherita Ligure, che comprende anche le unità territoriali di Rapallo e Camogli.

Il corso si terrà il 12 e 13 settembre 2026 a partire dalle ore 9.00 presso la nostra sede di Santa Margherita Ligure in Corso Matteotti 77.

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione per chi desidera mettersi in gioco e dare il proprio contributo alla comunità locale. Le iscrizioni sono aperte e ci si può registrare online tramite il portale gaia.cri.it.