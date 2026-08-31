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Sampdoria, accelerata per Delli Carri dopo l’infortunio di Viti
Il centrale del Monza ha raccolto 31 minuti nelle prime 2 giornate, dopo un percorso che lo ha visto protagonista anche a Padova.
La Sampdoria accelera per Filippo Delli Carri. Dopo l’infortunio di Mattia Viti, il club blucerchiato si muove per rinforzare il reparto arretrato e ha individuato nel difensore del Monza un possibile innesto.
Delli Carri è un difensore centrale e in queste prime 2 gare di campionato con la formazione brianzola ha trovato spazio per complessivi 31 minuti. Nel debutto contro l’Inter è entrato in campo per 2 minuti, mentre nell’ultimo turno, disputato in casa contro l’Udinese, ha giocato 29 minuti.
Il centrale ha costruito una parte importante della propria esperienza con la maglia del Padova, con cui ha collezionato 102 presenze e realizzato 11 gol. Successivamente è approdato al Monza, dove ha disputato 39 partite segnando 3 reti.