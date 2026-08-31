Sampdoria, accelerata per Delli Carri dopo l’infortunio di Viti

La Sampdoria accelera per Filippo Delli Carri. Dopo l’infortunio di Mattia Viti, il club blucerchiato si muove per rinforzare il reparto arretrato e ha individuato nel difensore del Monza un possibile innesto.

Delli Carri è un difensore centrale e in queste prime 2 gare di campionato con la formazione brianzola ha trovato spazio per complessivi 31 minuti. Nel debutto contro l’Inter è entrato in campo per 2 minuti, mentre nell’ultimo turno, disputato in casa contro l’Udinese, ha giocato 29 minuti.