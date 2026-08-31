Samp, brutte notizie per Viti: infortunio al ginocchio sinistro

Dall’U.C.Sampdoria

Gli esami strumentali ai quali si sono sottoposti Salvatore Esposito e Mattia Viti, a seguito degli infortuni riportati nel corso della gara con la Juve Stabia, hanno evidenziato i seguenti quadri clinici.

Per Esposito gli accertamenti hanno evidenziato un problema muscolare alla coscia destra. Il centrocampista ha già intrapreso il percorso riabilitativo e dovrà osservare un periodo di riposo e terapie che lo costringerà a rimanere fermo per alcune settimane.