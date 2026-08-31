Rocchetta di Vara: torna “Stalle Aperte”

I partecipanti si ritroveranno alle ore 9.00 del giorno 6 settembre 2026, al Passo dei Casoni di Suvero, per affrontare nella giornata un percorso di circa 8 km. L’ evento vedrà i partecipanti, divisi in piccoli gruppi, camminare con esperti accompagnatori, in un circuito dolce, altamente panoramico ed alla portata di tutti. Giungeranno sulla vetta del monte Cornoviglio (1162 m.slm), in cui si aprono stupendi scenari naturali. Si potranno osservare, l’Alta Via del Parco Nazionale delle 5 Terre, l’isola Palmaria, nel Parco di Porto Venere, e l’Alta Via del Golfo dei Poeti. Ma anche la vasta area del Parco di Montemarcello Magra Vara, il castello Doria Malaspina di Calice, il monte Dragnone ed il suo Castellaro risalente alla preistorica età del bronzo. Fino al monte Gottero sul confine fra le Regioni Liguria, Emilia e Toscana. La Pro Loco e tre Aziende Agrituristiche ( Trattoria dei Cacciatori, DI.LA.JE e Cuccaro Club, ) saranno impegnate nella ricezione turistica e nella distribuzione, dei prodotti tipici e caratteristici di quelle terre montane. Dalla prima colazione, con latte e buccellato alla ligure, alla polenta, alla merenda. Alla realizzazione della manifestazione hanno collaborato le associazioni, Mangia Trekking ( che nell’anno 2022 con il contributo di diversi organi d’informazione, fece ripartire l’iniziativa ) , Antichi Sentieri liguri e la Pro Loco di Rocchetta di Vara. Si raccomandano idoneo abbigliamento e calzature.