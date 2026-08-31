Recco: lite in centro tra due uomini; uno al San Martino con una frattura

Il sole è ancora caldo e probabilmente rende più nervosi. Alle 12.57 a Recco, due uomini, uno sui sessanta, l’altro sui settanta, hanno iniziato a discutere sempre più animatamente in pieno centro, nei pressi del Bar Sport. Poi uno dei due è passato alle vie di fatto colpendo il rivale, che avrebbe riportato una sospetta frattura. Sono intervenuti i soccorritori della locale Croce Verde che hanno trasportato l’aggredito al pronto soccorso del policlinico San Martino in codice verde. Presenti anche i carabinieri della Compagnia di Santa Margherita che hanno ascoltato i protagonisti ed i testimoni.