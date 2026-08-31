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Lunedì 31 agosto|
Cronaca/
RASSEGNA STAMPA. “Sempre meno bagnini, si pensa a una cooperativa”
31 agosto 2026 | 06:15
Oggi, lunedì 31 agosto, auguri a Raimondo e Paolino. Mercati settimanali: Recco; Riva Trigoso. Proverbi: “Gli accattoni non sono mai fuori strada”.
LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA
Il Secolo XIX. Balneazione: sempre meno bagnini, nasce l’idea di una cooperativa.
Riva Trigoso: ampliamento Fincantieri, scontro in Consiglio. Lavagna: Sambuceti lascia la storica edicola. Chiavari: lite per un anello e minacce alla ex, arrestato.
Rapallo: la spiaggetta del castello sarà assegnata a società. Rapallo: Marco Ratto si trovava al valico distrutto dalla piena. Rapallo: incidente a Santa Maria, donna fuori pericolo. Santa Margherita: tenta rapina fuori dal Covo, fermato un giovane.
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Lorsica: donna picchiata in strada, è un giallo.