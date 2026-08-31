Rapallo: Luca Pozzi, una vita dedicata alla famiglia e ai Vigili del fuoco

Oggi è l’ultimo giorno di lavoro. Va in pensione Luca Pozzi, 60 anni, capoturno dei Vigili del fuoco. Dopo avere prestato servizio a Vercelli, Alessandria e Genova, da 28 anni è al distaccamento di Rapallo che raggiunge da Quinto dove abita con la famiglia, una bella famiglia molto unita: la moglie Isabella, che ha conosciuto appena 18enne, e le figlie Giorgia e Martina, laureate.

Fare il Vigile del fuoco è il sogno di tantissimi bambini. Farlo effettivamente significa mettere la propria preparazione al servizio del prossimo; in ogni circostanza, anche quando ciò comporta dei rischi e agendo sempre a sangue freddo, arginando le emozioni che ogni intervento suscita.

In tanti anni di servizio i ricordi si accavallano. Alcuni vissuti in condizioni drammatiche; altri di soddisfazione per avere salvato una vita, avere limitato i danni provocati dal fuoco o dall’acqua, avere contribuito a ridare il sorriso al proprietario recuperando un cane precipitato in un dirupo.

Dice Pozzi: “In 37 anni di servizio i ricordi sono tanti. Spesso sembrano dimenticati, ma in alcune circostanze riaffiorano. Indimenticabili le drammatiche ore del crollo della diga del porto di Rapallo, con 22 persone che rischiavano la vita, poi salvate dai colleghi sommozzatori. La lotta contro le fiamme spinte dal vento nei boschi alle spalle del Tigullio. E ancora case in fiamme con gli inquilini atterriti dalla paura e portati in salvo. Anche tanti incidenti, in passato più di oggi, con vite spezzate o in gravissime situazioni. E anche servizi in cui abbiamo ridato il sorriso a gente smarrita nei monti; messa al sicuro in situazioni difficili”.

Da domani Luca Pozzi ricorderà tutto questo e, se avrà nipotini, li renderà orgogliosi di avere un nonno tanto bravo e coraggioso.