Rapallo: la famiglia Ratto ringrazia e riprende, per quanto possibile, la vita quotidiana

Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo, una nota del sindaco Elisabetta Ricci

Cari concittadini e amici di tutta Rapallo,

in questi giorni difficili, a nome dell’intera comunità, ho espresso la nostra vicinanza alla famiglia del nostro Marco Ratto.

Sono momenti in cui le istituzioni e le persone si stringono naturalmente attorno a chi sta vivendo una prova così dolorosa, per essere presenti e offrire, quando possibile, una parola di conforto.

La famiglia, Daniela e Monica in particolare, mi ha comunicato che è arrivato il momento di provare, per quanto possibile, a riaffacciarsi alla vita quotidiana, a riprendere, a riaprire, a ricominciare, anche quando non si vorrebbe.

Questo è il messaggio che la famiglia desidera rivolgere alla cittadinanza:

“Cari amici,

siamo stati profondamente toccati dall’affetto che tutta Rapallo ci ha dimostrato in questo momento difficilissimo. L’apprensione e il dolore ci hanno portato a cercare uno spazio di intimità e di raccoglimento, in attesa che le ricerche, le dichiarazioni e gli accertamenti ufficiali facciano il loro corso.

È una fase che durerà a lungo e che dobbiamo affrontare cercando di costruire una nuova normalità, compatibilmente con l’incertezza.

Per questo ci asterremo da ulteriori dichiarazioni sulla vicenda di Marco, consapevoli che dobbiamo aspettare e, nel frattempo, provare a riprendere da dove abbiamo lasciato, in modo nuovo.

Grazie per la vicinanza che ci avete dimostrato finora.

Grazie soprattutto per la comprensione che ci dimostrerete d’ora in avanti, anche nel nostro sforzo di riprendere una vita normale, lasciando che questo momento si chiarisca secondo i tempi e nelle forme che saranno necessarie, nel dialogo con le istituzioni”.

Cari amici, c’è un tempo per la vicinanza manifesta e un tempo per la vicinanza silenziosa, quella che esiste e si percepisce anche senza parole.

Da ora in avanti, sarà anche questa la forma del nostro aiuto: esserci, con rispetto e discrezione.