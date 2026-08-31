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Attualità
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Rapallo: all’Excelsior Palace con il 34° Forum scenari “One Way”

31 agosto 2026 | 11:28
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di Comunicato Stampa

Comunicato Stampa

Rapallo: all&#8217;Excelsior Palace con il 34° Forum scenari “One Way&#8221;

Da Fabio Santilio – Affari immobiliari

Affari Immobiliari organizza il  34° Forum scenari “One Way” che si terrà venerdì 18 settembre (dalle 10.30 alle 19.00) e sabato 19 settembre (dalle 9.00 alle 13.30) presso l’Excelsior Palace Hotel (via S. Michele, 8) a Rapallo. L’evento di riferimento per il real estate in Italia: un appuntamento chiave per chi opera nel settore e desidera informarsi, conoscere, analizzare mercati e aziende italiane ed estere, attraverso un confronto/scambio di opinioni con i protagonisti.

Giunto alla sua 34esima edizione, il Forum si conferma come luogo privilegiato di analisi e visione, capace di interpretare in anticipo i cambiamenti del settore e valorizzarne le traiettorie più strategiche. L’edizione 2026 sarà dedicata al tema guida “One Way”, ponendo al centro la direzione che gli operatori devono prendere su investimenti, innovazione e trasformazione dei modelli immobiliari.

Per conoscere il programma dell’evento e tutti i dettagli: https://www.forumscenari.it/ –  https://www.forumscenari.it/programma-2026/