Rapallo: all’Excelsior Palace con il 34° Forum scenari “One Way”

Affari Immobiliari organizza il 34° Forum scenari “One Way” che si terrà venerdì 18 settembre (dalle 10.30 alle 19.00) e sabato 19 settembre (dalle 9.00 alle 13.30) presso l’Excelsior Palace Hotel (via S. Michele, 8) a Rapallo. L’evento di riferimento per il real estate in Italia: un appuntamento chiave per chi opera nel settore e desidera informarsi, conoscere, analizzare mercati e aziende italiane ed estere, attraverso un confronto/scambio di opinioni con i protagonisti.

Giunto alla sua 34esima edizione, il Forum si conferma come luogo privilegiato di analisi e visione, capace di interpretare in anticipo i cambiamenti del settore e valorizzarne le traiettorie più strategiche. L’edizione 2026 sarà dedicata al tema guida “One Way”, ponendo al centro la direzione che gli operatori devono prendere su investimenti, innovazione e trasformazione dei modelli immobiliari.