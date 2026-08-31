Paraggi: “Spiaggia libera; meno sabbia e ricettacolo di rifiuti spiaggiati”

I frequentatori della spiaggia libera di Paraggi lamentano, e affermano di avere già informato le autorità competenti, dello stato di degrado in cui versa quel piccolo tratto di litorale. Intanto sarebbe drasticamente diminuita la quantità di sabbia dal litorale, rendendo anche pericoloso l’accesso. Inoltre sarebbero comparso un tronco d’albero spiaggiato altrove. Nessuna accusa, ma l’invito a vigilare e più attenzione verso questa spiaggia che deve mantenere inalterate le proprie caratteristiche e verso i cittadini che decidono di frequentarla.