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Lettere/ Il confine dell’informazione: privilegio o servizio pubblico?
31 agosto 2026 | 06:25
Da Daniela Seminatore
Esiste un confine netto e profondo che taglia in due il mondo dell’informazione. Da un lato c’è il giornalismo dei salotti, delle vacanze dorate e delle feste esclusive; dall’altro c’è il giornalismo della strada, della polvere e dei faldoni giudiziari.
La condanna del giornalismo di casta
Quando chi informa vive immerso nei medesimi privilegi del potere che dovrebbe controllare, la fiducia del pubblico crolla. Frequentare le stesse mete di lusso dei politici e dei grandi manager non è solo una questione di stile di vita, ma di vicinanza culturale. Questo isolamento genera una bolla autoreferenziale: i problemi della gente comune — dalla precarietà al costo della vita — sfumano in sottofondo, sostituiti dai tecnicismi della politica di palazzo e dai pettegolezzi delle élite. Quando il cronista diventa compagno di banco del potente, smette di fare il cane da guardia del potere e ne diventa il semplice portavoce.
L’esaltazione dell’informazione autentica
A questa deriva si oppone chi ha scelto una strada del tutto diversa. Il giornalismo vero si riconosce da due tratti fondamentali: la sobrietà personale e la ricerca dei fatti sul campo.
Che si tratti di raccontare una guerra al fronte, di scavare nelle inchieste sul crimine organizzato o di dare voce alle famiglie dimenticate dalla provincia italiana, la sostanza non cambia. I giornalisti autentici si distinguono per:
Indipendenza dai salotti: Rifiutano l’ostentazione, il gossip e i circoli chiusi, mantenendo una vita privata riservata.
Metodo e presenza: Consumano le suole delle scarpe nelle periferie, nelle aule di tribunale o nei territori di crisi, lasciando che siano le storie degli ultimi a parlare.
Servizio pubblico: Intendono la propria professione come un dovere verso il cittadino, non come un lasciapassare per il jet-set.
La vera credibilità non si acquista con la visibilità o con gli stipendi da capogiro, ma con la distanza di sicurezza dai palazzi del potere. È solo mantenendo questa distanza che l’informazione resta un bene comune e non l’ennesimo privilegio di pochi.