Aveto: escursione al laghetto del Penna

Sabato 5 settembre, il Parco dell’Aveto organizza un’interessante escursione nella Foresta del Monte Penna, vetta più alta e rappresentativa del Parco. Il percorso parte dal Rifugio Casermette del Penna e con una breve passeggiata conduce al laghetto del Penna, un gioiello non solo

paesaggistico, ma anche di grande valore naturalistico, che ospita flora acquatica tipica e soprattutto popolazioni assai ricche di anfibi rane montane, tritoni…), per i quali svolge un ruolo insostituibile di sito riproduttivo.