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Sabato 5 settembre|
Aveto: escursione al laghetto del Penna
Da Ceas Parco dell’Aveto
Sabato 5 settembre, il Parco dell’Aveto organizza un’interessante escursione nella Foresta del Monte Penna, vetta più alta e rappresentativa del Parco. Il percorso parte dal Rifugio Casermette del Penna e con una breve passeggiata conduce al laghetto del Penna, un gioiello non solo
paesaggistico, ma anche di grande valore naturalistico, che ospita flora acquatica tipica e soprattutto popolazioni assai ricche di anfibi rane montane, tritoni…), per i quali svolge un ruolo insostituibile di sito riproduttivo.
L’escursione poi prosegue in faggeta fino alla cima del Monte Penna da dove si può ammirare un impareggiabile panorama, che unisce mare e montagna spaziando dal Mar Ligure alle Alpi Liguri, Monviso e Alpi centrali.
Punto di ritrovo: ore 9.30 Rifugio Casermette del Penna (Comune di S. Stefano d’Aveto)
Rientro: ore 16.30 circa (pranzo al sacco)
Difficoltà: media
Iniziativa gratuita
Abbigliamento consigliato: scarponi da trekking, abbigliamento a strati, giacca impermeabile, copricapo. Si consiglia di portare con sé anche: zaino, borraccia piena e pranzo al sacco La prenotazione è obbligatoria on-line entro venerdì 4 settembre alle ore 12. Iniziativa a numero
chiuso (18 partecipanti): modulo per iscrizione: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0Z7OVdErhuEOnf3hOXuBM_4uFBCebcgSRyL_2HXs
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