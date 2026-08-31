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Agosto si chiude con il sole e temperature stazionare

31 agosto 2026 | 07:30
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di Redazione

Redazione

Agosto si chiude con il sole e temperature stazionare

Sereno o al più poco nuvoloso, a parte qualche nube cumuliforme sulle Alpi Liguri dove non si esclude qualche breve piovasco pomeridiano; in serata aumento della nuvolosità nei bassi strati: così la previsione di Arpal

VENTI: deboli in circolazione ciclonica sul Golfo di Genova con locali brezze costiere fino a metà giornata, meridionali al pomeriggio con qualche rinforzo sui rilievi, orientali in serata

MARE: poco mosso al mattino, in aumento a mosso sul Levante dal pomeriggio, sul Ponente in serata

TEMPERATURE: stazionarie o in lieve aumento nelle minime, in lieve calo nelle massime

UMIDITÀ: su valori medio-alti