Turismo: agli ospiti spiace tornare a casa; controesodo a rilento

La temperatura che sta mettendo giudizio, l’aria tersa, un mare che invita ad immergersi e la voglia di apprezzare per una sera ancora la gastronomia ligure. Le previsioni indicavano una giornata da bollino rosso per via del controesodo nell’ultima domenica di agosto. I dati relativi alla nostra autostrada A-12 dicono cose differenti. Alle 15.30 il traffico intenso era limitato tra Genova Est e l’immissione nella A-7. Due ore dopo la coda si era allungata: da Nervi all’innesto con la A-7. Come se i turisti volessero prolungare il più possibile la permanenza. Probabilmente il traffico aumenterà dopo il tramonto; quando, dopo avere comprato troffie e pesto, si imboccherà la strada del ritorno a casa; anche in vista della riapertura delle scuole.

Un bilancio è prematuro, ma la Riviera non può certo lamentarsi dell’attuale stagione. Sul minore traffico autostradale può certo influire l’aumento del costo del carburante, ma in maniera non significativa; tenuto anche conto che i lavori sulla linea Milano-Genova scoraggiano anche l’uso del treno. La stagione comunque non è finita e4 le presenze più incisive sembrano essere quelle degli stranieri.

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Da ufficio stampa Anas

Quasi 21 milioni di transiti sulla rete stradale e autostradale Anas nel fine settimana del controesodo. Dalle 00:00 di venerdì 28 agosto alle 12:00 di oggi, domenica 30 agosto, i 655 impianti di rilevazione attivi hanno registrato 20.897.449 transiti di veicoli.

I volumi risultano in linea con quelli dello scorso fine settimana, con una variazione del -0,8%, e con quelli registrati nello stesso periodo del 2025. Nonostante il traffico intenso sulle principali direttrici di rientro verso i grandi centri urbani, il bilancio del fine settimana di controesodo è positivo.

Come previsto dal bollino rosso, il traffico si è intensificato a partire dal pomeriggio. Alle ore 17.00, si registrano rallentamenti per traffico intenso sull’autostrada A2 “del Mediterraneo” in direzione nord, in particolare sulla tratta campana tra gli svincoli di Lagonegro Nord e Padula, tra Petina e Sicignano e tra Battipaglia e Fisciano. Sempre al sud nel corso della giornata si sono registrati gli eventi più rilevanti – per tre sinistri, due dei quali a carico di due mezzi pesanti in transito – in Basilicata sulla SS407 “Basentana”, in provincia di Potenza, in Puglia sulla SS100 “di Gioia del Colle”, in provincia di Taranto e sulla tratta calabrese dell’autostrada A2 “del Mediterraneo”. Qui, in particolare, per le operazioni di recupero dell’autoarticolato ribaltatosi in direzione sud si è resa necessaria l’attivazione dell’uscita obbligatoria a Frascineto, con rientro a Sibari.

Il divieto di transito dei mezzi pesanti resta in vigore nella giornata di oggi fino alle ore 22.

“Il controesodo di questo ultimo fine settimana di agosto sta interessando l’intera rete con volumi di traffico elevati, ma senza particolari criticità – ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme –. Il presidio assicurato dalle nostre strutture e dal personale lungo le principali direttrici ci ha consentito di seguire i flussi e di intervenire dove necessario per garantire sicurezza e assistenza agli utenti. Il rientro è ancora in corso e l’attenzione deve restare alta: invito chi è in viaggio a non avere fretta, a rispettare i limiti di velocità e le distanze di sicurezza e, soprattutto, a non utilizzare il cellulare alla guida. Ringrazio le donne e gli uomini di Anas, le Forze dell’Ordine e tutti gli operatori impegnati sulla rete in queste giornate di intenso traffico”.

Rispetto allo scorso weekend i flussi sono aumentati al Nord del 3,7% e al Centro dell’1,9%, mentre al Sud è stata rilevata una flessione del 2,3%. Un andamento coerente con la fase di controesodo di agosto, caratterizzata dai rientri verso le regioni del Centro e del Nord dalle principali località turistiche del Mezzogiorno, interessate nelle settimane precedenti dagli spostamenti per le vacanze.

Il dato relativo ai rientri nelle principali aree urbane trova riscontro anche dagli incrementi medi del +2,2% sulle infrastrutture delle zone urbane, con picchi del +5% in Campania, e del +4,5% sulle infrastrutture a servizio delle zone di montagna. Si rilevano, inoltre, picchi del +7% sulla rete metropolitana del Lazio, che evidenzia la crescita dei flussi di rientro verso la Capitale.

Nel confronto con lo stesso fine settimana dello scorso anno i volumi risultano stabili sull’intera rete. Le variazioni più significative, pur contenute, riguardano il Nord, con un incremento medio dello 0,8%, e il Sud, con una crescita dello 0,6%.

Nella mattinata di oggi, domenica 30 agosto, fino alle ore 12:00, gli incrementi maggiori rispetto alla scorsa domenica sono stati rilevati sulla SS703 “Tangenziale Est di Novara” presso Novara (+67%), sulla SS42 “del Tonale e della Mendola” presso Monno (+64%), sulla SS616 “di Pedivigliano” presso Altilia (+51%), sulla SS16 “Adriatica” presso Casalbordino (+40%) e sulla SS9 “Via Emilia” presso Reggio Emilia (+40%).

Anas ha mantenuto il presidio della rete con circa 2.500 tra tecnici e personale di esercizio, insieme agli operatori delle Sale Operative Territoriali e della Sala Situazioni Nazionale, impegnati nella gestione dei flussi e nell’assistenza agli utenti durante le fasi di maggiore intensità della circolazione.

Tra i volumi più elevati registrati dalle 00:00 di venerdì alle 12:00 di oggi figurano i 314.742 transiti sull’A90 “Grande Raccordo Anulare” presso Laurentina-Eur e i 304.944 sulla SS16 “Adriatica” presso Bari. Sulla A2 “Autostrada del Mediterraneo” sono stati rilevati 252.886 transiti presso Pontecagnano Faiano, mentre sulla SS36 “del Lago di Como e dello Spluga” ne sono stati registrati 219.692 presso Monza.

In Sicilia sono stati rilevati 180.334 transiti sul RA15 “Tangenziale di Catania” presso Misterbianco e 167.203 sulla A19dir presso Palermo. In Campania la SS162NC “Asse Mediano” ha registrato 152.252 transiti presso Giugliano in Campania.

Il bollino rosso è previsto anche per la mattinata di domani, lunedì 31 agosto, sempre in relazione ai rientri dei vacanzieri verso i principali centri urbani.

Consigli per un viaggio sicuro

Per chi è ancora in viaggio Anas invita tutti gli automobilisti a seguire una serie di accortezze:

Dotarsi di generi di prima necessità e di una scorta d’acqua per evitare disidratazione durante il viaggio soprattutto nei giorni in cui è previsto grande caldo

Controllare il veicolo, in particolare pressione degli pneumatici, efficienza delle luci, livelli di olio e acqua

Consultare il meteo e il calendario dei giorni critici, quando i tempi di percorrenza potranno essere maggiori della norma, valutando eventuali percorsi alternativi

Non assumere sostanze alcoliche o droghe prima o durante la guida

Tutti i passeggeri e il guidatore, senza eccezioni, devono indossare la cintura e assicurare i bambini nei seggiolini o negli adattatori (fino a 1,50 metri di altezza)

Rispettare i limiti di velocità e tenersi sempre sulla corsia libera a destra mantenendo la distanza di sicurezza

In caso di stanchezza o sensazione di sonno fermarsi subito, in sicurezza nelle aree di servizio, per riposarsi e recuperare le energie

Non distrarsi mai alla guida – Sono tre i tipi di distrazione da evitare quando si conduce un veicolo: distrazione visiva, non guardare la strada; distrazione cognitiva, non porre attenzione alla guida; distrazione manuale, avere le mani impegnate sul volante.

Consigli per un viaggio informato

Per un viaggio informato le notizie su esodo estivo e viabilità sono disponibili ai link https://www.stradeanas.it/it/esodoestivo e www.stradeanas.it/infotraffico e attraverso i canali social corporate (Facebook.com/stradeanas e gli account X @stradeanas, @VAIstradeanas e @clientiAnas) seguendo l’hashtag #esodoestivo2026.

Le informazioni sul traffico sono inoltre disponibili sui seguenti canali:

-VAI (Viabilità Anas Integrata) all’indirizzo https://www.stradeanas.it/it/vai-traffico-in-tempo-reale;

– APP “VAI” di Anas, scaricabile gratuitamente in “App store” e in “Play store”;

– CCISS Viaggiare Informati del Ministero delle Infrastrutture al quale Anas partecipa attivamente con risorse dedicate e dati sul traffico;

– Numero verde Pronto Anas 800.841.148 del Servizio Clienti Anas per parlare con un operatore h24 e avere informazioni sulla viabilità in tempo reale. Inoltre, digitando il tasto 5 si può avere una panoramica sullo stato del traffico sulla rete con la posizione dei cantieri; con il tasto 0 è disponibile la situazione previsionale del fine settimana.

– Live Chat del Servizio Clienti all’indirizzo www.stradeanas.it per parlare con un operatore dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 20.00 e avere informazioni sulla viabilità in tempo reale e sui cantieri inamovibili.

Bollettini di viabilità sono trasmessi su Tgcom24 e sulle radio partner di Anas: Rai Isoradio, Radio Italia (nazionale).