Tigullio: addio al caffè da un euro, quanto pesa oggi la pausa al bar

Per anni prendere un caffè al bar ha significato spendere un euro: una cifra semplice, quasi scontata, diventata parte della quotidianità. Negli ultimi anni, però, girando per i locali di Chiavari, Sestri Levante, Lavagna, Rapallo e in generale del Tigullio qualcosa è cambiato e oggi non ci si stupisce più di trovare la classica tazzina a un prezzo superiore, fino ad arrivare in alcuni casi anche a 2 euro. Un aumento che, un po’ alla volta, è entrato nelle nostre abitudini, ma quanto è cambiato davvero il prezzo del caffè negli ultimi anni?

A dare una risposta è una ricerca realizzata dal Centro di formazione e ricerca sui consumi (Crc) di Assoutenti, che ha analizzato l’andamento dei prezzi del caffè al bar in Italia. In provincia di Genova il costo medio di una tazzina è passato da 1,02 euro nel 2021 a 1,22 euro oggi, con un aumento del 19,6%.

Venti centesimi in più possono sembrare pochi, soprattutto se si guarda alla singola tazzina. Ma per chi il caffè al bar lo prende ogni giorno, la differenza alla lunga si fa sentire. Facendo un rapido calcolo, in media nel levante ligure una tazzina al giorno significa oggi spendere circa 70 euro in più all’anno rispetto a cinque anni fa, 140 per chi invece ne prende due.