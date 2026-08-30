Sestri: “Sì allo sviluppo di Fincantieri, nel rispetto del territorio”

Dal gruppo consiliare “Sestri nel Cuore”

“Siamo favorevoli al riconoscimento del rilevante interesse pubblico relativo alla Fase 1 dei nuovi pontili di varo Fincantieri a Riva Trigoso. È un passaggio necessario per superare i vincoli imposti dalla legge regionale 13/1999, che di fatto vieta la costruzione di nuovi manufatti in muratura sul litorale, prevedendo alcune deroghe tra cui, appunto, quella fondata sul rilevante interesse pubblico dell’opera. Riteniamo l’intervento strategico per l’industria e l’occupazione: rafforza una grande realtà produttiva nazionale e locale come Fincantieri, con ricadute economiche e occupazionali significative. Questo profilo giustifica la dichiarazione di rilevante interesse pubblico”. È quanto dichiara, in una nota, il gruppo consiliare Sestri nel cuore.

“Allo stesso tempo è doveroso evidenziare alcune criticità sulle quali è necessario porre grande attenzione e su cui si concentrerà il nostro lavoro nelle fasi successive alla dichiarazione in argomento. Fin dalla presentazione della prima istanza da parte di Fincantieri, a maggio 2022, nella mia veste di allora Consigliere regionale – precisa il Capogruppo Claudio Muzio – ho sottolineato, come si evince dagli atti ufficiali, la necessità di conciliare le esigenze di carattere industriale e di sviluppo con la difesa ambientale e paesaggistica del litorale rivano. Tali criticità sono state evidenziate anche dagli uffici regionali nel decreto di non assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (VIA), datato 6 ottobre 2022, che ha subordinato il via libera al rispetto di precise condizioni ambientali vincolanti”.

“Dagli atti depositati in allegato alla delibera – si legge nella nota di Sestri nel cuore – emergono ancora aspetti che richiedono chiarimenti formali e monitoraggio stringente. Tra questi, l’erosione del litorale di Renà e l’impatto degli effetti riflettenti della scogliera sotto i pontili, un aspetto già oggi critico per la presenza della piattaforma in cemento sotto il pontile esistente, come evidenziato nell’ordine del giorno votato dal Consiglio comunale il 2 marzo 2023 e recepito nel primo protocollo d’intesa tra Regione Liguria, Comune di Sestri Levante e Fincantieri. Vi è poi il tema della congestione della viabilità locale: la crescita delle capacità produttive del cantiere navale impatta direttamente sulla viabilità urbana di Riva Trigoso. È quindi imprescindibile assicurare che, contestualmente alla costruzione dei nuovi pontili, proceda speditamente e con le dovute garanzie l’iter per la realizzazione della viabilità alternativa”.

“Precisiamo infine che la delibera in votazione in Consiglio comunale a Sestri Levante non costituisce voto di merito sul progetto: il riconoscimento del rilevante interesse pubblico non è un permesso di costruire, né un’autorizzazione paesaggistica, né una variazione della concessione demaniale in essere. Tutti i titoli abilitativi saranno valutati in sede di conferenza di servizi e nei successivi procedimenti, dove dovranno confluire le prescrizioni ambientali, le condizioni sul traffico pesante e la convenzione urbanistica. Continueremo a vigilare affinché il percorso autorizzativo sia rigoroso e rispettoso del territorio e della comunità di Riva Trigoso”, affermano ancora i rappresentanti di Sestri nel cuore.