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Sabato 12 e domenica 13 settembre|
Sestri: “Memorial Mozzarelli, tutti alla Cisa (treno + bici)
Da Fiab Tigullio
Sabato 12 e domenica 13 settembre, Fiab Tigullio aderisce, insieme a Fiab Versilia, all’iniziativa promossa da Fiab Parma “Memorial Mozzarelli – Tutti alla Cisa”, due giorni di pedalata cicloturistica non competitiva, aperti a bici tradizionali ed e-bike. Il percorso unisce Liguria, Toscana ed Emilia lungo un tratto della Via Francigena ciclabile, con partenza da Pontremoli (MS). Obiettivo dell’escursione é la valorizzazione del territorio appenninico attraverso un turismo lento e sostenibile, rafforzando il legame tra le tre regioni attraversate dal percorso.
L’evento è dedicato ad Andrea Mozzarelli, scomparso improvvisamente il 17 agosto 2024, a 74 anni, durante un’uscita in mountain bike al passo della Colla, tra Monchio delle Corti e Corniglio. Andrea é stato presidente per quindici anni di Fiab Parma-Bicinsieme nonché figura di riferimento nazionale per la promozione della mobilità ciclabile e del cicloturismo e promotore di numerosi progetti rivolti a scuole, cittadini e territorio, tra cui la donazione all’Emporio solidale di Parma di centinaia di biciclette rimesse a nuovo per bambini in difficoltà. E’ stato docente e ricercatore di Biochimica all’Università di Parma fino al 2019.
Programma dell’escursione
Sabato 12 settembre
Ore 7:15 – ritrovo alla stazione di Sestri Levante
Ore 7:31 – treno RE 12217 per La Spezia (arrivo 8:39)
Ore 9:06 – treno RE 19240 per Pontremoli (arrivo 9:51)
Ore 10:30 – partenza della pedalata Pontremoli–Passo della Cisa da Piazza della Repubblica, davanti al palazzo comunale
Percorso di 45 km con 1000 m di dislivello, su strade asfaltate e bianche
Ristoro-pranzo al Passo della Cisa, co-organizzato dalle associazioni Fiab
Rientro nel pomeriggio, con visita al centro storico di Pontremoli intorno alle 16:00
Cena libera in ristorante tipico, con degustazione di prodotti locali (testaroli)
Pernottamento autogestito a Pontremoli
Domenica 13 settembre
Ore 9:00 – partenza della giro-pedalata “Castelli e borghi della Lunigiana” da Piazza della Repubblica, Pontremoli
Percorso di 52 km con 630 m di dislivello, su strade asfaltate e bianche con brevi tratti in sterrato
Tappe a Ponticello, Filattiera, Malgrate, Bagnone, Virgoletta, Villafranca e Aulla
Ore 12:30–13:10 – sosta ristoro libero
Ore 16:00 – arrivo a Santo Stefano di Magra e saluti finali
Ore 16:34 – treno RE 19247 per La Spezia (arrivo 16:54)
Ore 17:00 – treno RV 3064 per Sestri Levante (arrivo 17:52)
Informazioni pratiche
Iscrizione obbligatoria entro mercoledì 8 settembre, riservata ai soci Fiab
Quota di partecipazione: 10 € a persona, comprensiva di copertura assicurativa infortuni giornaliera e contributo al ristoro-pranzo di sabato
Iniziativa autogestita per quanto riguarda ristorazione e pernottamento. I partecipanti devono prenotare autonomamente (e per tempo) la struttura alberghiera a Pontremoli.
Sistemazioni consigliate a Pontremoli: Ostello Ospitale San Lorenzo (tel. 0187 830395, sig.ra Gabriella, da 20 €); B&B Ai Chiosi (tel. 340 2357383); Hotel Napoleon (tel. 0187 830544)
Iscrizioni e informazioni: WhatsApp 339 102 9558 – info@fiabtigullio.it