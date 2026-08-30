Sestri: “Memorial Mozzarelli, tutti alla Cisa (treno + bici)

Da Fiab Tigullio

Sabato 12 e domenica 13 settembre, Fiab Tigullio aderisce, insieme a Fiab Versilia, all’iniziativa promossa da Fiab Parma “Memorial Mozzarelli – Tutti alla Cisa”, due giorni di pedalata cicloturistica non competitiva, aperti a bici tradizionali ed e-bike. Il percorso unisce Liguria, Toscana ed Emilia lungo un tratto della Via Francigena ciclabile, con partenza da Pontremoli (MS). Obiettivo dell’escursione é la valorizzazione del territorio appenninico attraverso un turismo lento e sostenibile, rafforzando il legame tra le tre regioni attraversate dal percorso.

L’evento è dedicato ad Andrea Mozzarelli, scomparso improvvisamente il 17 agosto 2024, a 74 anni, durante un’uscita in mountain bike al passo della Colla, tra Monchio delle Corti e Corniglio. Andrea é stato presidente per quindici anni di Fiab Parma-Bicinsieme nonché figura di riferimento nazionale per la promozione della mobilità ciclabile e del cicloturismo e promotore di numerosi progetti rivolti a scuole, cittadini e territorio, tra cui la donazione all’Emporio solidale di Parma di centinaia di biciclette rimesse a nuovo per bambini in difficoltà. E’ stato docente e ricercatore di Biochimica all’Università di Parma fino al 2019.

Programma dell’escursione

Sabato 12 settembre

Ore 7:15 – ritrovo alla stazione di Sestri Levante

Ore 7:31 – treno RE 12217 per La Spezia (arrivo 8:39)

Ore 9:06 – treno RE 19240 per Pontremoli (arrivo 9:51)

Ore 10:30 – partenza della pedalata Pontremoli–Passo della Cisa da Piazza della Repubblica, davanti al palazzo comunale

Percorso di 45 km con 1000 m di dislivello, su strade asfaltate e bianche

Ristoro-pranzo al Passo della Cisa, co-organizzato dalle associazioni Fiab

Rientro nel pomeriggio, con visita al centro storico di Pontremoli intorno alle 16:00

Cena libera in ristorante tipico, con degustazione di prodotti locali (testaroli)

Pernottamento autogestito a Pontremoli

Domenica 13 settembre

Ore 9:00 – partenza della giro-pedalata “Castelli e borghi della Lunigiana” da Piazza della Repubblica, Pontremoli

Percorso di 52 km con 630 m di dislivello, su strade asfaltate e bianche con brevi tratti in sterrato

Tappe a Ponticello, Filattiera, Malgrate, Bagnone, Virgoletta, Villafranca e Aulla

Ore 12:30–13:10 – sosta ristoro libero

Ore 16:00 – arrivo a Santo Stefano di Magra e saluti finali

Ore 16:34 – treno RE 19247 per La Spezia (arrivo 16:54)

Ore 17:00 – treno RV 3064 per Sestri Levante (arrivo 17:52)

Informazioni pratiche