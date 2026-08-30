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Confraternite, sei Crocifissi, Banda e l'Arca del patrono|
Attualità/
Ruta: Festa di San Giovanni, il fascino della processione
30 agosto 2026 | 22:00
A Ruta festività solenne di San Giovanni Martire con la processione presieduta dal parroco don Davide Casanova. L’arca del Santo è stata accompagnata da sei Cristi, dalle Confraternite Santissima Annunziata di Ruta, Nostra Signora Addolorata del Boschetto – Camogli, Suffragio di San Lorenzo della Costa, Nostra Signora del Suffragio di Recco, Nostra Signora del Rosario di Certenoli. Con la partecipazione della Banda musicale “Città di Camogli-G. Puccini”.
Presenti il sindaco Giovanni Anelli; il presidente del consiglio comunale Paolo Terrile; l’assessore Francesco Olivari; per i carabinieri Salvatore Tupputi.
Foto di Consuelo Pallavicini
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