Rugby/ E’ iniziata la stagione 2026/2027, ecco il nuovo staff

Dall’ufficio stampa della Pro Recco

Lunedì 24 agosto è iniziata ufficialmente la nuova stagione della Pro Recco Rugby e, come di consueto, i primi a cominciare a faticare sono stati i ragazzi della Prima Squadra e quelli dell’U18, subito seguiti dagli U16 (che giocheranno anche quest’anno con i colori delle Province dell’Ovest e sono allenati da Paolo Ricchebono).

Nell’attesa dell’inizio del campionato di Serie C, fissato per ottobre inoltrato, inizieranno a brevissimo i primi appuntamenti che coinvolgeranno i nostri atleti: mercoledì 2 settembre alle 18.00 si giocherà il tradizionale Palio del Fuoco che vedrà sfidarsi “al tocco” i quartieri di Recco, nell’ambito delle iniziative legate alla Sagra del Fuoco che avrà il suo apice l’8 settembre; sabato 5 settembre la Prima Squadra avrà la possibilità di misurarsi con le Province dell’Ovest e i bresciani dell’Oltremella in un triangolare e, il 13 settembre, i giovani U18 saranno i primi a disputare un incontro ufficiale, con il barrage di categoria che si giocherà al campo Calcagno di Cogoleto.

Intanto, il campo è tornato ad animarsi, tra facce note e un gradito ritorno: Luciano Chiavarini è il preparatore atletico per quanto riguarda il campo, mentre Alberto Canneva lo sarà in palestra e collaborerà anche allo sviluppo motorio dei piccoli; Mariano Gastaldi Zanello allenerà ancora la Prima Squadra supportato da Andrea Di Patrizi e Sebastian Quiroga ed entrambi seguiranno da vicino anche il settore giovanile insieme a Davide Noto, mentre Federico Williams continuerà ad occuparsi dell’U18 insieme a Leandro Barisone.

Spiega Quiroga: “Quest’anno, insieme a Giovanni De Vita, stiamo lavorando con grande impegno per costruire basi solide che possano sostenere il futuro del settore Propaganda e giovanile e abbiamo inserito nuovi tecnici e dirigenti che contribuiranno a supportare, valorizzare e far crescere il lavoro delle diverse categorie. Lo staff tecnico si sta consolidando, mostra importanti segnali di maturazione e, grazie alle nuove figure che si sono unite al progetto, potrà contare su ancora più esperienza, entusiasmo ed energia positiva. Il nostro obiettivo è chiaro: creare un team ampio, unito e profondamente orientato all’educazione, capace di accompagnare i bambini in un percorso di crescita che vada ben oltre il gioco. Vogliamo formare giovani che imparino la motricità, la cooperazione, il rispetto e la responsabilità, trovando nel rugby un ambiente in cui sentirsi accolti, ascoltati e guidati. Crediamo che ogni allenatore, ogni tecnico e ogni adulto coinvolto nello staff debba essere prima di tutto un educatore, ovvero un punto di riferimento capace di trasmettere valori, creare entusiasmo e contribuire alla formazione delle persone prima ancora che dei giocatori. Questo è il futuro che stiamo costruendo. Lo stiamo costruendo con il cuore, giorno dopo giorno, insieme ai tanti genitori che rappresentano il motore fondamentale del Club, la nostra forza silenziosa e il nostro sostegno più prezioso. Insieme a loro, ai dirigenti, ai tecnici e ai bambini, stiamo dando vita a un percorso che non forma soltanto piccoli giocatori, ma soprattutto grandi persone”.