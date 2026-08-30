Recco: “Edilizia popolare, le risorse ci sono. Questione di priorità”

Dal Direttivo Circolo PD Recco, Avegno e Uscio

Quando parla dell’Italia, Giorgia Meloni descrive una realtà che non esiste. Sono numerose le famiglie che guardano con apprensione all’arrivo della quarta settimana del mese. Due terzi della popolazione, in questi ultimi anni, ha visto diminuire la propria capacità di acquisto di beni essenziali.

Anche a Recco, un numero significativo di residenti sono costretti a ricorre ai contributi per il sostegno alla locazione e altri sono in attesa di poter veder assegnato un alloggio di edilizia popolare. Per stessa ammissione del sindaco e dell’assessore competente, il numero degli alloggi che hanno questa destinazione d’uso è insufficiente a soddisfare le richieste presentate in Comune. Questo è il risultato delle scelte in materia di edilizia popolare operate dalle amministrazioni di centro destra che da venticinque anni governano la città.

Per il Partito Democratico non sono accettabili le dichiarazioni del sindaco e degli assessori quando affermano che non possono venire assegnati i pochi alloggi disponibili in quanto mancano le risorse per effettuare i lavori di ristrutturazione. Anche nel recente passato abbiamo avuto occasione di esprimere il nostro motivato dissenso sulle priorità stabilite dall’amministrazione nell’utilizzo del denaro pubblico. Il sindaco ci ha risposto che il bilancio è solido e che esistono le risorse economiche per soddisfare ogni ragionevole richiesta.

La ristrutturazione di alloggi destinati a nuclei familiari che evidentemente fanno fatica a sostenere il peso di un affitto rappresenta una priorità che non può essere ignorata.

Non sono poche le domande che sorgono spontanee. Due sono ineludibili e più attuali di altre:

Può essere una priorità il compenso riconosciuto al direttore artistico degli eventi estivi? Non era forse preferibile, come abbiamo già avuto modo di sottolineare, cercare di contenere la spesa complessiva di tali eventi ricorrendo a una procedura di gara pubblica?