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Domenica 30 agosto|
RASSEGNA STAMPA. Case della Comunità, boom nel Tigullio con 9.000 accessi
Oggi, domenica 30 agosto, auguri a Felice e Margherita. Mercati settimanali: Moneglia. Proverbi: “Ad ogni passo nasce un pensiero”,
LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA
Il Secolo XIX.Sanità: Case della Comunità, boom nel Tigullio con 9.000 accessi.
Sestri Levante: oasi fiorite per favorire la biodiversità. Sestri Levante: incontro del sindaco con la comunità di Pila. Chiavari: travolti dalle onde, 80enne muore, la moglie sotto choc. Carasco capofila chiesto stato di calamità per la grandine.
Rapallo: scontro in scooter, grave maestra di tennis. Rapallo: si assottigliano le speranze per Marco Ratto. Santa Margherita: il foto club Avis in festa, compie 40 anni. Portofino: via libera al parco nazionale con governance locale.
Camogli: avanti tutta con i lavori alla piscina. Recco: la rivolta dei tassisti, addio al telefono. Avegno premia Finn, campione di casa. Bogliasco: si tuffa nel mare agitato, disperso per 8 ore, era aggrappato agli scogli.
Cicagna: la carta carburante era rubata, un arresto. Calvari: il ricordo di Renato Lagomarsino. Rezzoaglio: nuova strada Lovari-Alpepiana. Santo Stefano d’Aveto: ad Allegrezze il ricordo del partigiano Berto.