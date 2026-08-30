Rapallo: strada dissestata, Carannante scrive al Prefetto

Da Andrea Carannante, consigliere comunale

Al prefetto di Genova e per conoscenza a Sindaco, Assessore alla Viabilità e Comando di Polizia Locale di Rapallo

Oggetto: Via Santa Maria del Campo. Grave incidente del 29 agosto 2026. Situazione di persistente pericolosità della strada già segnalata il 3 giugno 2026 – Richiesta urgente di verifica e intervento

Il sottoscritto Andrea Carannante, Consigliere Comunale del Comune di Rapallo,

torna a sottoporre alla cortese attenzione della S.V. Ill.ma una situazione che, alla luce di quanto accaduto nella giornata di ieri, non può più essere ignorata dall’Amministrazione comunale di Rapallo.

In data 3 giugno 2026, il sottoscritto aveva già formalmente segnalato la situazione di grave criticità della SP 31 – Via Santa Maria del Campo, trasmettendo la segnalazione anche al Sindaco, agli uffici e agli organi comunali competenti.

Nella segnalazione venivano evidenziati il manto stradale deteriorato, le condizioni di particolare disagio determinate dai continui lavori, la carenza della segnaletica e i rischi per gli utenti della strada.

Quella segnalazione non è rimasta nel cassetto di un consigliere comunale: era un preciso richiamo alla responsabilità di chi deve garantire la sicurezza della viabilità cittadina.

Eppure, a distanza di quasi tre mesi, ci troviamo nuovamente a parlare della stessa strada e, questa volta, a seguito di un fatto estremamente grave.

Nella giornata del 29 agosto 2026, una donna di 35 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere caduta con il proprio scooter mentre percorreva Via Santa Maria del Campo, venendo trasportata all’Ospedale San Martino di Genova.

Da quanto riportato dalla stampa, nell’incidente non sarebbero stati coinvolti altri veicoli.

Non spetta certamente al sottoscritto stabilire le cause dell’incidente, che dovranno essere accertate dagli organi competenti.

Ma una cosa è certa: le condizioni di quella strada erano già state segnalate alle istituzioni quasi tre mesi prima. Ed è questo il punto che oggi non può essere eluso. L’Amministrazione comunale era stata avvertita. Era stata messa formalmente a conoscenza delle criticità.

Eppure Via Santa Maria del Campo continua da quasi due anni a essere interessata da lavori, cantieri, scavi, modifiche alla viabilità e conseguenti disagi, mentre i cittadini sono costretti quotidianamente a percorrere una strada le cui condizioni continuano a suscitare fortissime preoccupazioni.

Una situazione che è diventata esasperante per residenti, lavoratori e migliaia di persone che ogni giorno utilizzano quell’arteria. Non è più accettabile che un’Amministrazione comunale si limiti a gestire le conseguenze dei problemi senza affrontarne le cause. E soprattutto non è accettabile che una situazione di potenziale pericolo, già formalmente segnalata, venga lasciata sostanzialmente irrisolta fino a quando non accade qualcosa di grave. Per questo motivo mi rivolgo alla S.V. Ill.ma affinché, per quanto di competenza, venga verificata con urgenza la situazione della SP 31 e l’operato degli enti competenti, anche alla luce della precedente segnalazione del 3 giugno.

Chiedo in particolare che venga verificato: lo stato effettivo del manto stradale; la presenza di buche, avvallamenti e altre condizioni di potenziale pericolo; la presenza e la visibilità della segnaletica orizzontale e verticale; le condizioni di sicurezza connesse ai cantieri presenti sulla strada; quali interventi siano stati effettuati dall’Amministrazione comunale successivamente alla segnalazione del 3 giugno 2026; quali ulteriori interventi urgenti siano oggi necessari per garantire la sicurezza della circolazione.

Chiedo inoltre che l’Amministrazione comunale di Rapallo dia conto concretamente delle iniziative assunte dopo la precedente segnalazione, evitando risposte generiche o mere rassicurazioni.