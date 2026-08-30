Rapallo: l’intera città continua a tifare per Marco Ratto

Una bimba di sei anni, tratta in salvo dopo 60 ore. Più che dalla Farnesina, che si è comunque mossa e segue l’evolversi delle ricerche, a Rapallo le novità sull’orefice Marco Ratto disperso in Nepal dopo la devastante alluvione, si attendono dalla tv o da Internet. La notizia di salvataggi, a distanza di tante ore dalla tragedia, riaccendono la speranza. E immaginiamo che ogni squillo di telefono sia per i familiari un colpo al cuore. Rapallo non è città che organizzi una fiaccolata per dimostrare la vicinanza alla famiglia in questi giorni di trepidazione in cui la speranza cede il passo al pessimismo. Ma la sorte dell’orefice sta a cuore a tutti. Capita spesso, parlando di lui, persona stimata, che le voci si incrinino per l’emozione.

La zona dove si trovava Ratto al momento dell’Apocalisse, è la più colpita e il meteo prevede nuove importanti perturbazioni; ma nella stessa zona in cui le comunicazioni e le strade sono interrotte e lo saranno ancora a lungo, si ha notizia di persone vive. Ecco, la speranza e la preghiera che molti rapallesi elevano alla loro patrona, è che tra questi vi sia Marco Ratto.