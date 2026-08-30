Rapallo: Giorgio Costa, presidente Panathlon-Italia, protagonista a Portofino

Giorgio Costa, ex sindaco di Rapallo, che lasciò l’incarico per una congiura di Palazzo, a cui Costa è certamente grato, oggi è nonno felice a tempo quasi pieno e presidente di Panathlon International Distretto Italia. In tale veste gira la penisola esprimendo i valori del Panathlon. A Portofino è stato protagonista della giornata dedicata dallo stesso Panathlon in collaborazione col Comune di Portofino, allo Sport e alla presentazione dei libri finalisti del Premio Bancarella Sport il cui vincitore verrà proclamato sabato 12 settembre a Pontremoli.