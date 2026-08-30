Parco Portofino: “Finalmente nazionale, esultiamo”

Un fumetto famoso diceva una frase divenuta famosa: “riusciranno i nostri eroi..” ..ebbene speriamo che sia la volta buona ..che, dopo tanti annunci, dopo tanti anni, ricordi..etc. il Parco di Portofino diventi finalmente nazionale! Esultiamo ” in pectore ” dell’ esultanza!

Evviva evviva evviva!! Se è vero quello che dicono i giornali ieri e oggi, vedi articoli de Il Secolo XIX e altri online. Il Sindaco di Portofino continua a comunicare come se il Parco fosse del Comune di Portofino e/ o di Portofino, ma il Parco appartiene al Territorio, a tutto il Territorio, all’ Umanità, alla vita ambiente e cittadini tutti turisti e ammiratori compresi.

Evviva evviva evviva, grazie Ministro, ma questa volta proceda..basta annunci..!!

Il nostro sogno, oltre ovviamente a quello di Parco finalmente nazionale sarebbe poi quello di veder nascere Radio Portofino International, Radio a diffusione musicale, ambiente, ricerca , università gemellate, unige etc, giovani ricerca per l’eliminazione delle microplastiche. Radio per informazione formazione su ambiente, salvaguardia..a livello nazionale certamente, poi oltre se le cose andranno bene..si..si.. andrà!

Il nostro sogno sarebbe poi quello di aggiungere in progettualità ” Terre della biosfera” riconoscimento Unesco e finanziamenti per la crescita e salvaguardia ambiente e microclima, fauna, flora e acque marine e dolci.

Il Parco di Portofino non appartiene solo a Portofino, il Parco è di Tutti, la Governance la decideremo tutti assieme, insieme, perché si continua a dire che deve rimanere così o cosa’ , ebbene..quali le motivazioni, quali, reali, concrete, ci interessa conoscere, sapere..capiamo..quali ?? Ora basta!

Proceda Ministro, grazie mille grazie Ministro davvero grazie, basta annunci, il Parco è un bene comune e ed conosciuto in tutto il mondo. Se il nome Portofino è di Portofino, nessun problema, giusto forse giusto, allora lo chiameremo Parco Tigullio e Paradiso ad esempio, anzi rilanciamo, come già detto in precedenza, ne applicheremo addirittura il perimetro dell’ Ex Consorzio dei Golfi Tigullio e Paradiso. No Parco nazionale francobollo, NO.. partiamo pure a tre , ma non potrà rimanere così..no..non potrà rimanere a 3 Comuni, scordatevelo, e daremo battaglia come abbiamo fatto finora , serenamente, con fermezza, seriamente , motivati e con motivazioni positive per il bene comune.