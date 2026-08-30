Mezzanego: “Nocciola in Festa”, sport, danze e gastronomia

Così il Comune spiega le finalità dell’iniziativa: “La manifestazione, che punta a recuperare e valorizzare le peculiarità del territorio delle valli levantine, è stata pensata per unire sia gli aspetti divulgativi legati alla cultura e storia locale, sia le tradizionali festività che caratterizzano le realtà paesane come quella Mezzaneghese; il tutto attraverso un mix di eventi adatti a tutti, dagli appassionati di storia locale agli amanti della natura, della musica e del gusto. Si terranno infatti eventi culturali, eventi itineranti, attraverso visite guidate alla scoperta della storia locale, e ancora stand e rievocazioni con figuranti per permettere un’immersione totale nelle tradizioni che hanno reso prospera questa terra nel corso dei secoli. La novità di quest’ anno è un percorso dedicato anche agli appassionati della mountain bike con un percorso alla scoperta del territorio”