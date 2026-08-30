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L’ultima domenica di agosto tra sole e umidità in calo

30 agosto 2026 | 08:30
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di Comunicato Stampa

Comunicato Stampa

L&#8217;ultima domenica di agosto tra sole e umidità in calo

Cielo sereno a parte qualche locale addensamento nuvoloso fino al mattino e in serata sul Savonese, al pomeriggio sui rilievi: così la previsione di Arpal

VENTI: in circolazione ciclonica sul Ligure di intensità in prevalenza moderata al mattino, debole dal pomeriggio con qualche rinforzo sulla costa di Ponente e sui rilievi di Centro-Ponente

MARE: molto mosso per onda di libeccio su tutta la costa nelle prime ore della notte, in progressivo calo a mosso a partire da Ponente già dal primo mattino, poco mosso in serata sul Centro-Ponente

TEMPERATURE: stazionarie, minime in calo nell’interno

UMIDITÀ: su valori medio-alti