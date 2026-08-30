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Il Genoa esce sconfitto dall’Olimpico: decide la rete di Frattesi
Dopo un primo tempo opaco, De Rossi ha provato qualcosa nella ripresa ma l’unico pericolo nel finale con il colpo di testa di Frendrup deviato in angolo da Mandas.
Il Genoa incassa la seconda sconfitta consecutiva in questo inizio di campionato. All’Olimpico la Lazio passa 1-0 grazie alla rete realizzata da Frattesi nel primo tempo, mentre nella ripresa i rossoblu provano a reagire senza riuscire a trovare il gol del pareggio. La squadra di De Rossi paga soprattutto un primo tempo sottotono e, nonostante una maggiore iniziativa dopo l’intervallo, lascia Roma senza punti.
De Rossi sceglie il 3-5-2, con Marcandalli, Ostigard e Vasquez davanti a Bijlow. Ellertsson e Norton Cuffy occupano le corsie esterne, mentre Baldanzi, Sow e Frendrup compongono il centrocampo. In attacco spazio a Colombo e Vitinha.
La Lazio crea il primo pericolo all’11’, quando Doekhi colpisce di testa senza però trovare lo specchio della porta. Il vantaggio dei padroni di casa arriva al 25’: Frattesi calcia di sinistro e trova la rete facendo passare il pallone sotto le gambe di Bijlow.
Al 33’ è Nuno Tavares a cercare il raddoppio con una conclusione di destro che termina sopra la traversa. La Lazio torna a sfiorare il 2-0 al 44’: Frattesi mette in mezzo, Tavares interviene di testa e il pallone scheggia il palo.
Il Genoa prova a rispondere al 46’, quando Norton Cuffy mette un pallone interessante al centro, ma Ellertsson non riesce a intervenire. Si chiude così il primo tempo con la Lazio avanti 1-0.
La ripresa si apre con un’altra occasione per i padroni di casa. Al 49’ Tavares prova la conclusione di punta, ma Bijlow è attento e para. Al 58’ Zaccagni calcia verso la porta, trovando la deviazione in angolo di Ostigard. Un minuto più tardi è ancora Tavares a rendersi pericoloso, ma la difesa rossoblu riesce a fare muro.
De Rossi interviene con il primo cambio, inserendo Messias al posto di Sow. La Lazio continua comunque a spingere e al 61’ Cancellieri conclude alto. Il tecnico rossoblu modifica ancora l’assetto offensivo al momento del cambio successivo: fuori Vitinha, dentro Osmajic, all’esordio.
Al 68’ Zaccagni cerca nuovamente la porta, ma la sua conclusione non trova lo specchio. La Lazio spreca una grande occasione per chiudere la partita poco dopo: Doekhi, completamente libero davanti a Bijlow, manda il pallone alto.
Il Genoa ha però la chance più clamorosa per pareggiare al 79’. Meichtry, entrato al posto di Vasquez, si presenta davanti a Mandas ma calcia a lato. Nello stesso frangente De Rossi inserisce anche Amorim, sostituendo Baldanzi.
Nel finale il Genoa aumenta la pressione. All’83’ Norton Cuffy conclude senza inquadrare la porta, mentre all’87’ Pinamonti prova a sorprendere Mandas con una girata di destro e sfiora il palo.
La squadra rossoblu insiste fino all’ultimo. Al 94’ Frendrup colpisce di testa, ma Mandas interviene e manda il pallone in angolo. È l’ultima occasione della partita.
All’Olimpico finisce 1-0 per la Lazio. Per il Genoa arriva così la seconda sconfitta consecutiva in campionato. La squadra di De Rossi tornerà in campo venerdì alle 20.45 al Ferraris contro il Como.