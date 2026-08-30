Chiavari-Lorsica: due aggressioni. Rapallo: 18enne, incidente a Santa Maria

Ore 00.37 In via Santa Maria del Campo a Rapallo , incidente in cui è coinvolto uno scooterista 18enne giudicato in un primo momento in codice rosso, poi derubricato in giallo. Col medico del 118 ci sono i volontari di Sant’Anna. Il ragazzo viene trasferito al pronto soccorso di Lavagna. Per ricostruire dinamica ed eventuali responsabilità i carabinieri della Compagnia di Santa Margherita Ligure.

Ore 02.53 a Verzi, frazione di Lorsica in Fontanabuona, una persona, la cui identità non è specificata, subisce un trauma cranico a seguito di un’aggressione avvenuta in via alla chiesa. Intervento del medico del 118 e dei militi della Croce Rossa di Cicagna che trasportano la persona, in codice giallo, al pronto soccorso lavagnese.

Ore 04.48 in piazza dell’orto a Chiavari, un ragazzo di 21 anni viene aggredito e riporta un trauma all’addome. Soccorso dai militi della Croce rossa di Chiavari viene trasportato al pronto soccorso di Lavagna. Ignoti il contesto e motivi che hanno provocato l’aggressione. Del caso si occupa il commissariato di polizia di Chiavari.