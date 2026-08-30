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Cronaca
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Canoista disperso a Lerici: vane al momento le ricerche

30 agosto 2026 | 22:24
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di Comunicato Stampa

Comunicato Stampa

Canoista disperso a Lerici: vane al momento le ricerche

Dall’ufficio relazioni esterne dei Vigili del fuoco Della Spezia

Nel tardo pomeriggio di oggi ,al largo di Tellaro e a seguito di segnalazione di alcuni bagnanti, alla sala operativa dei Vigili del Fuoco arrivava comunicazione per una persona dispersa .

L’informazione pervenuta alla Sala operativa dei Vigili del Fuoco confermava la scomparsa di un bagnate che  a bordo di una canoa transitava nelle acque antistanti il borgo di Tellaro .

Con il coordinamento della guardia costiera di alzava in volo l’elicottero Drago dei Vigili del Fuoco con a bordo i sommozzatori, mentre dalla Centrale Vigili del fuoco partiva un gommone con a bordo due Soccorritori Acquatici in appoggio alla moto d’acqua sempre dei vigili del fuoco che iniziavano le ricerche purtroppo con esito negativo .

Suo posto anche due motovedette della guardia costiera .

Le operazioni di soccorso sono tutt’ora in corso