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Vi partecipano Vigili del fuoco e Guardia costiera|
Canoista disperso a Lerici: vane al momento le ricerche
Dall’ufficio relazioni esterne dei Vigili del fuoco Della Spezia
Nel tardo pomeriggio di oggi ,al largo di Tellaro e a seguito di segnalazione di alcuni bagnanti, alla sala operativa dei Vigili del Fuoco arrivava comunicazione per una persona dispersa .
L’informazione pervenuta alla Sala operativa dei Vigili del Fuoco confermava la scomparsa di un bagnate che a bordo di una canoa transitava nelle acque antistanti il borgo di Tellaro .
Con il coordinamento della guardia costiera di alzava in volo l’elicottero Drago dei Vigili del Fuoco con a bordo i sommozzatori, mentre dalla Centrale Vigili del fuoco partiva un gommone con a bordo due Soccorritori Acquatici in appoggio alla moto d’acqua sempre dei vigili del fuoco che iniziavano le ricerche purtroppo con esito negativo .
Suo posto anche due motovedette della guardia costiera .
Le operazioni di soccorso sono tutt’ora in corso