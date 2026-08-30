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E' straniero l'Abate dei Benedettini-Olivetani|
Camogli: solennità di San Prospero al monastero Olivetano
Messa in onore di San Prospero nella chiesa del monastero sede dei Benedettini Olivetani sulla alture di Camogli. Il rito religioso è stato celebrato dal priore dom Francesco Pepe in ringraziamento per l’elezione del nuovo abate generale della Congregazione Olivetana avvenuta in Toscana giorni fa nella sede principale e in attesa del placet della Santa Sede. Per questo non si può ancora dirne il nome ma si sa che è straniero, per la prima volta nella storia dell’Ordine religioso. Durante la Messa canti eseguiti dalla Scuola Cantorum San Prospero diretta da Fabio Lo Presti e Giuseppe Maggiolo. Presenti l’Arciconfraternita di Sant’Erasmo di Santa Margherita Ligure e i Cavalieri del Tempio.
Tra le autorità, in rappresentanza del sindaco di Camogli il consigliere Claudio Pompei con il presidente del consiglio comunale Paolo Terrile; il sindaco di Recco Carlo Gandolfo; rappresentanti dei Carabinieri.
Dom Francesco, durante l’omelia, ha sottolineato quanto sia importante celebrare i Santi per prendere esempio dal loro cammino e ricordato la fondazione del monastero, del quale il prossimo anno ricorrono i 150 anni, che fu voluto dall’abate Giovanni Maria Schiaffino.