Camogli: solennità di San Prospero al monastero Olivetano

Messa in onore di San Prospero nella chiesa del monastero sede dei Benedettini Olivetani sulla alture di Camogli. Il rito religioso è stato celebrato dal priore dom Francesco Pepe in ringraziamento per l’elezione del nuovo abate generale della Congregazione Olivetana avvenuta in Toscana giorni fa nella sede principale e in attesa del placet della Santa Sede. Per questo non si può ancora dirne il nome ma si sa che è straniero, per la prima volta nella storia dell’Ordine religioso. Durante la Messa canti eseguiti dalla Scuola Cantorum San Prospero diretta da Fabio Lo Presti e Giuseppe Maggiolo. Presenti l’Arciconfraternita di Sant’Erasmo di Santa Margherita Ligure e i Cavalieri del Tempio.