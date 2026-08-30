Camogli: prossimo incontro con Bucci sul futuro della cittadina

La visita del presidente di Regione Liguria Marco Bucci ieri a Camogli, in occasione del Tributo di fede al Cristo degli abissi, è stata l’occasione anche per un breve incontro con il sindaco Giovanni Anelli durante il quale si è accennato a temi importanti come l’Istituto Barsanti che resterà nella disponibilità del Comune di Camogli, che ne è proprietario, dal giugno del 2027 con il trasferimento dell’Istituto Marco Polo nella nuova sede di Recco; l’edificio si trova nel Parco regionale di Portofino di cui potrebbe ospitare la sede, assieme ad un polo culturale.