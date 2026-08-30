Calvari: ecco i Comuni che partecipano a Expo 2026

L’Expo Val Fontanabuona e Valli del Tigullio dal 2026 si inserisce nell’ambito di “Expo delle Valli”, progetto di valorizzazione e promozione delle tradizioni e del territorio ligure, realizzato dalla Città Metropolitana di Genova, con il patrocinio e il sostegno della Camera di Commercio.

Il Comune di Chiavari, oltre il patrocinio e un contributo economico, organizza una ciclopedalata, che abbia una duplice valenza culturale ed ambientale.

Foto: una inaugurazione di Expo