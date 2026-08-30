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E Chiavari organizza una ciclopedalata|
Calvari: ecco i Comuni che partecipano a Expo 2026
“Expo Fontanabuona”, denominato non a casa “Expo delle Valli” in quanto non si limita a promuovere la sola Fontanabuona, si svolgerà nella sede storica di Calvari da venerdì 18 a domenica 20 settembre. Ad essa hanno aderito i seguenti Comuni:
San Colombano Certenoli (capofila), Cicagna, Coreglia Ligure, Favale, Lorsica, Lumarzo, Moconesi, Neirone, Orero, Tribogna (Fontanabuona).
Borzonasca, Mezzanego (Valle Sturla)
Ne (Val Graveglia)
Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese (Val Petronio)
Avegno, Uscio (Golfo Paradiso)
Parco Naturale Regionale dell’Aveto (valli dell’Aveto)
Comuni costieri o ad essi confinanti: Carasco, Chiavari, Cogorno, Lavagna, Leivi, Moneglia, Sestri Levante.
“Expo delle Valli” propone tre giornate dedicate alla valorizzazione del territorio, delle sue produzioni e delle sue realtà economiche e culturali; offrendo un’occasione per scoprirne il patrimonio, le tradizioni e le potenzialità.
L’Expo Val Fontanabuona e Valli del Tigullio dal 2026 si inserisce nell’ambito di “Expo delle Valli”, progetto di valorizzazione e promozione delle tradizioni e del territorio ligure, realizzato dalla Città Metropolitana di Genova, con il patrocinio e il sostegno della Camera di Commercio.
Il Comune di Chiavari, oltre il patrocinio e un contributo economico, organizza una ciclopedalata, che abbia una duplice valenza culturale ed ambientale.
Foto: una inaugurazione di Expo