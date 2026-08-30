Temi del giorno:
La prossima settimana, fino alla mattina di sabato 5|
A-12: chiusure tratti Nervi-Recco; Lavagna-Sestri, svincolo casello Chiavari
Proseguono, come avvenuto durante il mese di agosto, le chiusure notturne previste nel tratto della A-12 tra Genova e Sestri Levante.
Direzione Livorno
Genova Est – Nervi Tratto Chiuso (dal km 4.2 – Direzione: Rosignano)
Tratto Chiuso tra Genova est e Genova Nervi dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 01/09/2026 al giorno 02/09/2026 per lavori Entrata consigliata verso Livorno: Genova Nervi.
Nervi – Recco – Tratto Chiuso (dal km 11.5 – Direzione: Rosignano)
Tratto Chiuso tra Genova Nervi e Recco dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 31/08/2026 al giorno 01/09/2026 per lavori Entrata consigliata verso Livorno: Recco.
Sant’Ilario Sud – Area di Servizio Chiusa (al km 14.5 – Direzione: Rosignano)
L’area di servizio Sant’Ilario sud e’ chiusa dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 31/08/2026 al giorno 01/09/2026 per lavori
Chiavari – Uscita Chiusa (al km 38.3 – in entrambe le direzioni)
L’uscita di Chiavari e’ chiusa al traffico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 31/08/2026 al giorno 01/09/2026 per lavori. Uscita consigliata provenendo da Livorno: Lavagna. Uscita consigliata provenendo da Genova: Lavagna.
Lavagna – Sestri Levante – Tratto Chiuso (dal km 41.1 – Direzione: Rosignano)
Tratto Chiuso tra Lavagna e Sestri Levante dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 02/09/2026 al giorno 03/09/2026 per lavori Entrata consigliata verso Livorno: Sestri Levante.
Riviera Sud – Area di Servizio Chiusa (al km 48.7 – Direzione: Rosignano)
L’area di servizio Riviera sud e’ chiusa dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 02/09/2026 al giorno 03/09/2026 per Tratto Chiuso
Dettaglio
Direzione Genova
Sestri Levante – Lavagna – Tratto Chiuso (dal km 48.7 – Direzione: Genova)
Tratto Chiuso tra Sestri Levante e Lavagna dalle ore 23:00 alle ore 06:00 dal giorno 04/09/2026 al giorno 05/09/2026 per lavori Entrata consigliata verso Genova: Lavagna.
Riviera Nord – Area di Servizio Chiusa (al km 48.7 – Direzione: Genova)
L’area di servizio Riviera nord e’ chiusa dalle ore 23:00 alle ore 06:00 dal giorno 04/09/2026 al giorno 05/09/2026 per lavori
Chiavari – Uscita Chiusa (al km 38.3 – in entrambe le direzioni)
L’uscita di Chiavari e’ chiusa al traffico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 31/08/2026 al giorno 01/09/2026 per lavori. Uscita consigliata provenendo da Livorno: Lavagna. Uscita consigliata provenendo da Genova: Lavagna.
Chiavari – Entrata Chiusa (al km 38.3 – Direzione: Genova)
Chiavari in entrata e’ chiuso al traffico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 31/08/2026 al giorno 01/09/2026 verso Genova per lavori. Entrata consigliata verso Genova: Lavagna.
Nervi – Genova Est – Tratto Chiuso (dal km 11.5 – Direzione: Genova)
Tratto Chiuso tra Genova Nervi e Genova est dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 02/09/2026 al giorno 04/09/2026 per lavori Entrata consigliata verso Genova: Genova est.