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Martedì 1 settembre alle ore 21|
Sori: al Sant’Erasmo il pianista Andrea Bacchetti e il poeta Davide Parma
Da Musicamica
Martedì 1 settembre alle ore 21, nella suggestiva cornice dell’Oratorio Sant’Erasmo di Genova Sori in via Sant’Erasmo 23, la musica classica e la poesia si incontrano in un evento capace di trasformarsi in un viaggio emotivo e culturale: “Musica e Poesia”, appuntamento organizzato da Associazione Musicamica con il patrocinio del Comune di Sori e in collaborazione con l’Oratorio Sant’Erasmo.
Protagonisti della serata saranno due importanti esponenti liguri delle rispettive arti: il pianista Andrea Bacchetti e il poeta Davide Parma. Musicista di fama internazionale, Andrea Bacchetti è considerato uno dei più autorevoli interpreti di Johann Sebastian Bach. Enfant prodige e dotato di orecchio assoluto fin dall’infanzia, nel corso della sua carriera ha calcato alcuni dei più prestigiosi palcoscenici del mondo, esibendosi anche davanti al Papa e collaborando con importanti realtà musicali internazionali. Il suo pianismo, rigoroso e raffinato, unisce controllo tecnico, profondità espressiva e una straordinaria chiarezza interpretativa, valorizzando il contrappunto e l’architettura della musica classica e barocca con rara intensità poetica (come sostiene anche la critica).
Accanto a lui, la voce della poesia contemporanea di Davide Parma, autore del libro d’esordio “Tutto il deserto Amore”. Le sue opere inedite, già premiate in autorevoli concorsi letterari nazionali, raccontano i chiaroscuri dell’animo umano, l’amore, l’isolamento e la fragilità quotidiana attraverso una scrittura intensa, lirica e profondamente legata alla sensibilità del presente. “Musica e Poesia” nasce proprio dall’incontro tra questi due linguaggi. Le composizioni del repertorio classico dialogheranno con i versi poetici creando un’atmosfera sospesa, intima e quasi sognante, dove note e parole si accompagneranno reciprocamente in un’unica narrazione emotiva.
Ad ospitare l’evento sarà l’Oratorio Sant’Erasmo di Sori, luogo di grande fascino storico e spirituale, da sempre legato alla tradizione culturale e artistica del territorio ligure. Un contesto raccolto e suggestivo, particolarmente adatto a valorizzare la dimensione più autentica dell’ascolto. L’iniziativa è promossa da Associazione Musicamica, realtà genovese senza scopo di lucro che da anni si dedica con passione alla diffusione della cultura musicale, alla valorizzazione dei giovani talenti e del territorio, sotto la direzione artistica della musicista Giovanna Savino.
Ingresso con offerta libera in favore proprio di Associazione Musicamica.
Una serata pensata per chi ama la bellezza delle arti che dialogano tra loro, per chi cerca emozione, profondità e la possibilità, anche solo per un’ora, di lasciarsi trasportare altrove.