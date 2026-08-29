Sori: al Sant’Erasmo il pianista Andrea Bacchetti e il poeta Davide Parma

Da Musicamica

Martedì 1 settembre alle ore 21, nella suggestiva cornice dell’Oratorio Sant’Erasmo di Genova Sori in via Sant’Erasmo 23, la musica classica e la poesia si incontrano in un evento capace di trasformarsi in un viaggio emotivo e culturale: “Musica e Poesia”, appuntamento organizzato da Associazione Musicamica con il patrocinio del Comune di Sori e in collaborazione con l’Oratorio Sant’Erasmo.

Protagonisti della serata saranno due importanti esponenti liguri delle rispettive arti: il pianista Andrea Bacchetti e il poeta Davide Parma. Musicista di fama internazionale, Andrea Bacchetti è considerato uno dei più autorevoli interpreti di Johann Sebastian Bach. Enfant prodige e dotato di orecchio assoluto fin dall’infanzia, nel corso della sua carriera ha calcato alcuni dei più prestigiosi palcoscenici del mondo, esibendosi anche davanti al Papa e collaborando con importanti realtà musicali internazionali. Il suo pianismo, rigoroso e raffinato, unisce controllo tecnico, profondità espressiva e una straordinaria chiarezza interpretativa, valorizzando il contrappunto e l’architettura della musica classica e barocca con rara intensità poetica (come sostiene anche la critica).

Accanto a lui, la voce della poesia contemporanea di Davide Parma, autore del libro d’esordio “Tutto il deserto Amore”. Le sue opere inedite, già premiate in autorevoli concorsi letterari nazionali, raccontano i chiaroscuri dell’animo umano, l’amore, l’isolamento e la fragilità quotidiana attraverso una scrittura intensa, lirica e profondamente legata alla sensibilità del presente. “Musica e Poesia” nasce proprio dall’incontro tra questi due linguaggi. Le composizioni del repertorio classico dialogheranno con i versi poetici creando un’atmosfera sospesa, intima e quasi sognante, dove note e parole si accompagneranno reciprocamente in un’unica narrazione emotiva.

Ad ospitare l’evento sarà l’Oratorio Sant’Erasmo di Sori, luogo di grande fascino storico e spirituale, da sempre legato alla tradizione culturale e artistica del territorio ligure. Un contesto raccolto e suggestivo, particolarmente adatto a valorizzare la dimensione più autentica dell’ascolto. L’iniziativa è promossa da Associazione Musicamica, realtà genovese senza scopo di lucro che da anni si dedica con passione alla diffusione della cultura musicale, alla valorizzazione dei giovani talenti e del territorio, sotto la direzione artistica della musicista Giovanna Savino.

Ingresso con offerta libera in favore proprio di Associazione Musicamica.