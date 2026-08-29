Sestri: settembre, l’estate continua, il calendario

Dall’ufficio stampa del Comune di sestri Levante

Sestri Levante saluta l’arrivo settembre senza spegnere i motori. Il calendario di eventi del Comune conferma una città che, mentre l’estate balneare volge al termine, continua a vivere di appuntamenti diffusi tra centro, Baia del Silenzio, Riva Trigoso e Parco Mandela.

Si parte il 2 settembre con l’ultimo capitolo di “Aria – Meraviglia tra mare, colline e musica”: trekking al tramonto con concerto alle 19.30 alle Rocche di Sant’Anna. Il giorno successivo, 3 settembre, la Baia del Silenzio ospita “Con maschere e pinne… Snorkeling in Baia del Silenzio”, iniziativa di LabTer Tigullio e MuSel che invita a scoprire i fondali cittadini in chiave didattica e ambientale.

Il weekend del 5 e 6 settembre porta a Riva Trigoso il ritorno dell’Action Sport Expo, mentre in centro si moltiplicano proposte culturali, musicali e sociali: dal Bluescaravan for Freedom alla Domenica al MuSel, dal Festival Organistico Internazionale alle mostre a Palazzo Fascie e Palazzo comunale.

Il 19 settembre il Parco Mandela ospita la Giornata dello Sport, momento corale dedicato alle associazioni sportive del territorio, prova ulteriore di una città che non rallenta con la fine della bella stagione. Sempre in ambito sportivo, il 26 settembre, appuntamento con il nuoto di fondo e il campionato regionale di fondo in acque libere.

Preghiera e tradizione per la festa del Santo Cristo alla chiesa di Santa Maria di Nazareth mentre tutti i venerdì al Mandela proseguono le osservazioni astronomiche gratuite a cura dell’Associazione Il Sestante.

Sono tanti gli appuntamenti anche culturali tutti da scoprire sul portale www.sestri-levante.net o sui social del Comune. Da citare una serie di iniziative per ricordare la figura di Pilade Queirolo a sessant’anni dalla sua scomparsa.