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Lunedì 31 dalle 8.30|
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Sestri: in Consiglio 37 tra mozioni e interrogazioni; una dozzina della maggioranza
29 agosto 2026 | 11:48
Lunedì 31 con inizio alle 8.30, il Consiglio comunale di Sestri levante tratterà l’importante realizzazione nuovi pontili di varo nell’area dello stabilimento Fincantieri di Riva Trigoso. Dopo alcune pratiche, seguono ben 37 tra mozioni e interpellanze tra cui una dozzina presentate dalla stessa maggioranza.
Dal sito del Comune di Sestri Levante
La seduta di consiglio comunale è convocata per il giorno 31 agosto 2026 ore 08:30 presso la sala delle adunanze consiliari di Piazza Giacomo Matteotti 3 con il seguente: ordine del giorno
- Approvazione verbali sedute consiliari del 27 febbraio del 19 marzo e del 2 aprile 2026
- Dichiarazione di rilevante interesse pubblico ai sensi dell’art. 11 quinques 1 c. 1 lett. B) punto 3) della legge regionale n. 13 del 28 aprile 1999. Realizzazione nuovi pontili di varo nell’area dello stabilimento Fincantieri di Riva Trigoso
- Proposta di modifica dello Statuto comunale ai sensi dell’art. 16 del vigente Statuto comunale
- Variante al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026-2028 – Inserimento della nuova linea programmatica “Sestri Levante solidale: Abitare, Restare, Appartenere”
- Istituzione della Commissione consultiva per la mobilità sostenibile e il turismo responsabile
- Approvazione del “Regolamento comunale per la sosta dei veicoli ricreazionali (camper e autocaravan) su suolo pubblico”
- Mozione del Gruppo Consiliare “Fratelli d’Italia” e del Gruppo Consiliare “Sestriamo-Forza Italia” ad oggetto “Valutazioni in merito all’iter procedurale di realizzazione dell’impianto di depurazione in località Ramaia alla luce dell’adozione della nuova mappa di pericolosità da alluvione fluviale sul reticolo secondario del PGRA relativa ai torrenti Gromolo e Petronio”
- Mozione del Gruppo Consiliare “Sestriamo-Forza Italia” e del Gruppo Consiliare “Fratelli d’Italia” ad oggetto “Delibera dell’assemblea di Amt sulle nuove tariffe del trasporto pubblico locale – vizi di forma e proposta di ricorso giurisdizionale per interesse legittimo”
- Mozione del Gruppo Consiliare “Progresso per Sestri – Sestri un passo avanti” ad oggetto “Modifica dei dati contenuti nel Documento Unico di programmazione”
- Mozione del Gruppo Consiliare “Sestri nel cuore” ad oggetto “Esenzione dal pagamento della sosta nelle strisce blu nella fascia oraria 12:30 – 14:30 nei mesi di luglio, agosto e settembre 2026, nelle zone centrali della città, a sostegno del commercio e della ristorazione”
- Mozione del Gruppo Consiliare ”Fratelli d’Italia”“ e del Gruppo Consiliare “Sestriamo – Forza Italia” ad oggetto “ Parcheggi Zona Blu/Zona Baia”
- Mozione del Gruppo Consiliare “Progresso per Sestri – Sestri un passo avanti” ad oggetto “Costituzione di una Destination Management Organization comprensoriale”
- Mozione del Gruppo Consiliare “Sestri nel cuore” ad oggetto “Riduzione della pressione fiscale comunale”
- Mozione del Gruppo Consiliare “Progresso per Sestri – Sestri un passo avanti” ad oggetto “Contributo per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio dei Comuni (Articolo 1 comma 139, Legge n. 145/2018)”
- Mozione del Gruppo Consiliare “Fratelli d’Italia” e del Gruppo Consiliare “Sestriamo-Forza Italia” ad oggetto “Istituzione della Commissione consiliare permanente per gli Affari Generali e Istituzionali”
- Mozione del Gruppo Consiliare “Sestriamo-Forza Italia” e del Gruppo Consiliare “Fratelli d’Italia” ad oggetto “Intervento conservativo su manufatto posto all’incrocio in località Pietracalante”
- Mozione del Gruppo Consiliare “Progresso per Sestri – Sestri un passo avanti” ad oggetto “Centenario dalla nascita di Dario Fo”
- Mozione del Gruppo Consiliare “Progresso per Sestri – Sestri un passo avanti” ad oggetto “Plesso scolastico di Riva Trigoso”
- Mozione del Gruppo Consiliare “Progresso per Sestri – Sestri un passo avanti” ad oggetto “Intitolazione della terrazza sul mare dei giardini Benedetto Brin di Riva Trigoso a Claudio Albanio presidente del Bagnun”
- Mozione del Gruppo Consiliare “Progresso per Sestri – Sestri un passo avanti” ad oggetto “Spostamento degli uffici comunali dall’immobile di piazza Matteotti a quello di piazza della Repubblica”
- Mozione del Gruppo Consiliare “Progresso per Sestri – Sestri un passo avanti” ad oggetto “Iniziative a tutela del territorio collinare e dell’entroterra del Comune di Sestri Levante a seguito della proposta di DPCM di ridefinizione dei Comuni montani”
- Mozione del Gruppo Consiliare “Progresso per Sestri – Sestri un passo avanti” ad oggetto “Iniziative per le celebrazioni dei 25 anni dal G8 di Genova nel solco delle sfide indicate dal Genoa Social Forum”
- Mozione del Gruppo Consiliare “Progresso per Sestri – Sestri un passo avanti” ad oggetto “Gestione dei rapporti economici e dei potenziali conflitti di interessi tra il Comune di Sestri Levante e la società partecipata AMT SPA”
- Mozione del Gruppo Consiliare “Progresso per Sestri – Sestri un passo avanti” ad oggetto “Situazione iscrizioni alla scuola primaria e salvaguardia dei plessi scolastici del territorio”
- Mozione del Consigliere Paolo Smeraldi “Gruppo Consiliare “Solinas Sindaco” ad oggetto “Rimozione dello striscione “Verità per Giulio Regeni” dalla facciata del palazzo comunale di piazza Matteotti”
- Mozione del Gruppo Consiliare “Fratelli d’Italia” e del Gruppo Consiliare “Sestriamo-Forza Italia” ad oggetto “Attivazione archivio digitale edilizia privata per l’accesso agli atti”
- Interpellanza del Consigliere Paolo Smeraldi “Gruppo Consiliare “Solinas Sindaco” ad oggetto “Utilizzo di parte del gettito dell’imposta di soggiorno per ridurre gli aumenti della Tari”
- Interpellanza del Consigliere Paolo Smeraldi “Gruppo Consiliare “Solinas Sindaco” ad oggetto “Intensificazione dei controlli sull’uso dello smartphone e altri dispositivi durante la guida”
- Interpellanza del Consigliere Paolo Smeraldi “Gruppo Consiliare “Solinas Sindaco” ad oggetto “Intensificazione dei controlli su motoveicoli rumorosi”
- Interpellanza del Consigliere Paolo Smeraldi “Gruppo Consiliare “Solinas Sindaco” ad oggetto “Introduzione divieto di fumo nella spiaggia di Portobello – Baia del Silenzio”
- Interpellanza del Consigliere Paolo Smeraldi “Gruppo Consiliare “Solinas Sindaco” ad oggetto “Aggiornamento del regolamento per la concessione di contributi economici ed erogazione di contributi economici con determine dirigenziali in base al regolamento sula base di criteri predeterminati e obiettivi”
- Interpellanza del Consigliere Claudio Muzio “Gruppo Consiliare “Sestri nel cuore” ad oggetto “Interventi per la messa in sicurezza ed il ripristino della viabilità sulla strada delle gallerie Riva Trigoso – Moneglia”
- Interpellanza del Gruppo Consiliare “Progresso per Sestri – Sestri un passo avanti” ad oggetto “Situazione delle attività scolastiche Istituto Comprensivo di Sestri Levante”
- Interpellanza del Gruppo Consiliare “Progresso per Sestri – Sestri un passo avanti” ad oggetto “Dichiarazioni xenofobe di un rappresentante di ANPC”
- Interpellanza del Consigliere Paolo Smeraldi “Gruppo Consiliare “Solinas Sindaco” ad oggetto “Predisposizione di regolamento acustico comunale come previsto dall’art. 6 della legge 26 ottobre 1995, n. 447
- Interpellanza del Consigliere Paolo Smeraldi “Gruppo Consiliare “Solinas Sindaco” ad oggetto “Raccolta rifiuti utenze non domestiche”
- Interpellanza del Consigliere Paolo Smeraldi “Gruppo Consiliare “Solinas Sindaco” ad oggetto “Degrado spiaggia di Portobello – Baia del silenzio”
- Interpellanza del Consigliere Paolo Smeraldi “Gruppo Consiliare “Solinas Sindaco” ad oggetto “Riassegnazione stalli di sosta merci e a pagamento in via Rimembranza adiacenze piazza Matteotti”
- Interpellanza del Consigliere Paolo Smeraldi “Gruppo Consiliare “Solinas Sindaco” ad oggetto “Recinzione parco Mariele Ventre dal lato di Via XX Settembre per evitare che i bambini invadano la sede stradale e siano investiti dalle auto”
- Interpellanza del Consigliere Paolo Smeraldi “Gruppo Consiliare “Solinas Sindaco” ad oggetto “Contrasto alla diffusione dell’ailanto (Ailanthus altissima) sul territorio comunale di Sestri Levante
- Interrogazione del Consigliere Paolo Smeraldi “Gruppo Consiliare “Solinas Sindaco” ad oggetto “Barche alate in via Byron”
- Interrogazione del Gruppo Consiliare “Progresso per Sestri – Sestri un passo avanti” ad oggetto “Attività dell’ufficio comunicazione del Comune di Sestri Levante e uso improprio dei canali social istituzionali”
- Interrogazione del Consigliere Paolo Smeraldi “Gruppo Consiliare “Solinas Sindaco” ad oggetto “Sanzioni amministrative irrogate ai proprietari di cani per mancata raccolta delle deiezioni”.